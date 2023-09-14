Пошел на поклон к Ким Чен Ину: в США раскритиковали Путина

В Соединенных Штатах вызывает озабоченность встреча хозяина Кремля Владимира Путина и диктатора из КНДР Ким Чен Ина. В Белом доме считают, что два президента обсудили пути поставок вооружения Кремлю. Путин проваливает войну в Украине и сейчас просит диктатора из Кореи помочь. Поэтому Америка введет новые санкции против этих стран. Об этом заявляет чиновник Госдепа США Мэттью Миллер.

Ким Чен Ын и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Выступая на брифинге, он заявил, что Америка обеспокоена встречей обоих диктаторов.

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"Мы еще не видели полной картины этой встречи и не знаем, какими будут ее результаты, но когда видишь, как Ким Чен Ын обещает оказать полную, безусловную поддержку так называемой "священной борьбе" России за защиту своих интересов безопасности, что, конечно, не является тем, что она делает в войне против Украины, это, конечно, вызывает беспокойство", — подчеркнул представитель Госдепа.

Он обратил внимание, что Владимир Путин обращается за помощью к северной Корее во время, когда захватчики терпят поражение в войне.

"Полтора года назад Владимир Путин начал эту войну, думая, что он собирается восстановить славу Российской империи, и провалился во всех своих максималистских, империалистических целях. А теперь, за полтора года, потеряв десятки тысяч русских солдат и потратив миллиарды и миллиарды долларов, он умоляет Ким Чен Ина о помощи", — Миллер.

Представитель Госдепа завершил, что США "без колебаний" введут новые санкции как в отношении России, так и против Северной Кореи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ким Чен Ын предложил Путину посетить Северную Корею . 12 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал на собственном бронепоезде в Россию, где встретился с Владимиром Путиным. После нескольких дней официальных встреч и переговоров Ким Чен Ын предложил Путину посетить Северную Корею.