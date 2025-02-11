Пошлины Трампа коснутся и Украины: с чем могут начаться проблемы

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Кравцев Сергей
Распоряжение президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на импорт стали и алюминия коснется также Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Дональд Трамп отметил, что в 2022 году "тогдашний президент Байден признал тесные отношения с Украиной и освободил от пошлины стальные изделия из Украины".
По его словам, вместо поддержки украинской сталелитейной промышленности и смягчения экономического ущерба, вызванного продолжающимся конфликтом, выгоды от этого временного исключения получили прежде всего производители в странах-членах ЕС, которые значительно увеличили беспошлинный экспорт на рынок США стальных изделий, обработанных из украинских стальных полуфабрикатов.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко написала у себя в Facebook, что введение пошлины окажет негативное влияние на металлургическую отрасль нашего государства.
По словам Свириденко, экспорт металлургической продукции составил 57,9% в нашем экспорте в США — $503,3 млн из $869,1 млн. Крупнейший товар экспорта — чугун ($363,4 млн, 940 тыс. тонн), трубы ($112,9 млн, 92 тыс. тонн), прутки ($15,2 млн, 3,3 тыс. тонн), проволока ($4 млн, 3,9 тыс. тонн), металлоконструкции ($1,3 млн, 182 тонны).
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