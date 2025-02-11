Пошлины Трампа коснутся и Украины: с чем могут начаться проблемы

Распоряжение президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на импорт стали и алюминия коснется также Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я определил, что импорт стальных изделий из Украины угрожает нанести ущерб национальной безопасности, и определил, что необходимо отменить временное освобождение для импорта стальных изделий и производных изделий из стали из Украины", — говорится в сообщении.

Дональд Трамп отметил, что в 2022 году "тогдашний президент Байден признал тесные отношения с Украиной и освободил от пошлины стальные изделия из Украины".

По его словам, вместо поддержки украинской сталелитейной промышленности и смягчения экономического ущерба, вызванного продолжающимся конфликтом, выгоды от этого временного исключения получили прежде всего производители в странах-членах ЕС, которые значительно увеличили беспошлинный экспорт на рынок США стальных изделий, обработанных из украинских стальных полуфабрикатов.

"С 2021 года импорт из Украины оставался стабильным на уровне 0,5% от общего импорта США, тогда как импорт из Европейского Союза вырос на 11,2% до 14,8%", — сказано в сообщении.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко написала у себя в Facebook, что введение пошлины окажет негативное влияние на металлургическую отрасль нашего государства.

"Последние годы мы прилагали все усилия, чтобы украинская сталь оставалась за пределами 25% тарифов в США. Решение США с 12 марта ввести пошлину на сталь из других государств, в том числе и из Украины, закономерно повлияет на металлургическую отрасль", — говорится в сообщении министра.

По словам Свириденко, экспорт металлургической продукции составил 57,9% в нашем экспорте в США — $503,3 млн из $869,1 млн. Крупнейший товар экспорта — чугун ($363,4 млн, 940 тыс. тонн), трубы ($112,9 млн, 92 тыс. тонн), прутки ($15,2 млн, 3,3 тыс. тонн), проволока ($4 млн, 3,9 тыс. тонн), металлоконструкции ($1,3 млн, 182 тонны).

Читайте также на портале "Комментарии" — ЕС готовит жесткий ответ Трампу: что заявила Урсула фон дер Ляйен.



