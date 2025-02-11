ЕС готовит жесткий ответ Трампу: что заявила Урсула фон дер Ляйен

Европейский Союз ответит жесткими и соразмерными мерами после решения президента США Дональда Трампа ввести 25%-ные пошлины на импорт алюминия и стали из Европы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Х (Twitter) сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Глава Еврокомиссии выразила сожаление решению США ввести пошлины, отметив, что тарифы – это налоги, что плохо для бизнеса, еще хуже для потребителей.

"Необоснованные пошлины в отношении ЕС не останутся без ответа — они вызовут жесткие и соразмерные ответные меры", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС будет действовать для защиты своих экономических интересов.

"Мы защитим наших работников, бизнес и потребителей", — добавила Урсула фон дер Ляйен.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз готов снизить пошлины на импорт автомобилей из США с 10% до уровня, близкого к 2,5%, чтобы избежать торговой войны с администрацией Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Председатель торгового комитета Европейского парламента Бернд Ланге отметил, что Европа может попытаться заключить соглашение, прежде чем повышать расходы и пошлины. По его словам, ЕС также планирует увеличить закупки сжиженного природного газа и военной техники в США.

Также издание "Комментарии" сообщало – лидеры Евросоюза пригрозили Трампу из-за начала торговой войны.



