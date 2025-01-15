После 20 января есть два сценария развития событий по Украине: больше шансов у пессимистического

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Кравцев Сергей
Анализируя высказывания Дональда Трампа и его команды, сейчас есть два сценария развития событий. Только один из них оптимистичен. Об этом в ходе эксклюзивного интервью нашему порталу заявил дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что оптимистический сценарий – это тот, по которому можно предполагать, что Трамп, словно пытается повысить ставки в своей собственной геополитической игре, делая голословные заявления о Канаде, Гренландии. Заявление по Гренландии может быть направлено на то, чтобы очертить запросную позицию США с тем, чтобы в предстоящих переговорах, после того как будет изменена администрация, добиться уступок от правительства Дании.
Он добавляет, есть и второй сценарий, по которому можно предположить, что лидер крупнейшей демократии в мире Америки Трамп пойдет на договорняк с Путиным и тогда мы станем свидетелями ужасающих тектонических изменений во всей международной геополитической системе координат.
Эксперт обращает внимание, что нам в Украине нужно внимательно эти события анализировать, готовиться к тому, что мы можем стать разменной монетой в борьбе за мировое доминирование между двумя авторитарными лидерами – Путиным и Трампом. И хотя второй действительно станет во главе демократического государства, но при этом имеет замашки мощного авторитарного лидера.
Читайте на портале "Комментарии" — передел установившегося миропорядка: действительно ли Трамп намекает на договорняк с Путиным.
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