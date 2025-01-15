После 20 января есть два сценария развития событий по Украине: больше шансов у пессимистического

Анализируя высказывания Дональда Трампа и его команды, сейчас есть два сценария развития событий. Только один из них оптимистичен. Об этом в ходе эксклюзивного интервью нашему порталу заявил дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что оптимистический сценарий – это тот, по которому можно предполагать, что Трамп, словно пытается повысить ставки в своей собственной геополитической игре, делая голословные заявления о Канаде, Гренландии. Заявление по Гренландии может быть направлено на то, чтобы очертить запросную позицию США с тем, чтобы в предстоящих переговорах, после того как будет изменена администрация, добиться уступок от правительства Дании.

"Скорее всего, речь может идти о совместном использовании Гренландии. Аналогичные стремления по Канаде – устранить конкуренцию со стороны канадских производителей. Показать, кто в доме хозяин, кто на североамериканском континенте есть №1. Но это такой призрачный сценарий", – считает Вадим Трюхан.

Он добавляет, есть и второй сценарий, по которому можно предположить, что лидер крупнейшей демократии в мире Америки Трамп пойдет на договорняк с Путиным и тогда мы станем свидетелями ужасающих тектонических изменений во всей международной геополитической системе координат.

"Какой из двух сценарий будет реализован, сейчас можно только догадываться, но, судя по тому, что заявления Трампа в разных интерпретациях мультипликируют ключевые члены его команды и даже идут на такие провокационные визиты, как, например, его сын во время визита в Гренландию, все очень серьезно. Это все не случайность", – отметил Вадим Трюхан.

Эксперт обращает внимание, что нам в Украине нужно внимательно эти события анализировать, готовиться к тому, что мы можем стать разменной монетой в борьбе за мировое доминирование между двумя авторитарными лидерами – Путиным и Трампом. И хотя второй действительно станет во главе демократического государства, но при этом имеет замашки мощного авторитарного лидера.

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