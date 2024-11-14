После анонсированного назначения Маска в команду Трампа пользователи отказываются от его соцсети

Футбольный клуб "Санкт-Паули" первым среди клубов Бундеслиги объявил о своем решении покинуть платформу X (ранее Twitter). Об этом сообщает BILD.

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

С приходом Илона Маска на пост владельца соцсети в 2022 году её репутация, по мнению клуба, значительно ухудшилась.

"Илон Маск превратил X в “машину ненависти”. Расизм и теории заговора распространяются беспрепятственно. Оскорбления и угрозы практически не санкционируются и продаются как якобы свобода слова", — пояснили представители клуба, чей аккаунт на X насчитывает более 250 000 подписчиков.

В "Санкт-Паули" добавили, что беспокоятся по поводу анонсированного назначения Маска на официальную должность в правительстве Дональда Трампа.

"Можно предположить, что X также будет продвигать авторитарный, человеконенавистнический и правоэкстремистский контент во время избирательной кампании в Германии и таким образом манипулировать общественным дискурсом", — добавили в клубе.

При этом "Санкт-Паули" не собирается удалять свой аккаунт в X — он просто перестанет обновляться. В будущем клуб собирается завести аккаунт в соцсети Bluesky.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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