После атак на Москву в США объявили предупреждение об угрозе

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Кречмаровская Наталия
Посольство США в России предупредило своих граждан в России об угрозе. Посольство США в РФ обнародовало Руководство по реагированию на действия дронов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Москва. Фото портал "Комментарии"
Отмечают, что при обнаружении БПЛА или дрона нужно немедленно отойти и при необходимости найти укрытие.
Также отметили, что гражданам США снова рекомендуется и упорно напоминается воздержаться от поездок в Россию.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украина показала способность наносить болезненные удары по тылу России — дроны дважды атаковали НПЗ в Москве. Это, конечно, повлияет на непоколебимость Кремля, а последствия для главы РФ будут весомыми.
Бывший советник офиса президента Алексей Арестович прокомментировал удары Украины по Москве. По его словам, безнаказанность "великой и могучей России", тем более Москвы, была значительной частью новомосковского мифа и российского общественного договора. Ситуация, по его словам, изменилась, и Путину придется на это реагировать.