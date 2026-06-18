После атак на Москву в США объявили предупреждение об угрозе

Посольство США в России предупредило своих граждан в России об угрозе. Посольство США в РФ обнародовало Руководство по реагированию на действия дронов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Москва. Фото портал "Комментарии"

"Атаки и взрывы БПЛА или дронов случались вблизи границы с Украиной, а также в крупных городах России, включая Москву, Казань и Санкт-Петербург. В случае чрезвычайной ситуации следует следовать указаниям местных российских властей и искать укрытия", — советуют американцам в России.

Отмечают, что при обнаружении БПЛА или дрона нужно немедленно отойти и при необходимости найти укрытие.

"Не приближайтесь, не прикасайтесь и не фотографируйте БПЛА, их обломки или предметы, сброшенные БПЛА. Российское законодательство запрещает распространение или публикацию фотографий или видео, изображающих последствия атак дронов, включая изображение БПЛА или их частей. Нарушение этого закона может привести к штрафу или тюремному заключению. Следуйте указаниям местных властей”, — посоветовали американцам.

Также отметили, что гражданам США снова рекомендуется и упорно напоминается воздержаться от поездок в Россию.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украина показала способность наносить болезненные удары по тылу России — дроны дважды атаковали НПЗ в Москве. Это, конечно, повлияет на непоколебимость Кремля, а последствия для главы РФ будут весомыми.

Бывший советник офиса президента Алексей Арестович прокомментировал удары Украины по Москве. По его словам, безнаказанность "великой и могучей России", тем более Москвы, была значительной частью новомосковского мифа и российского общественного договора. Ситуация, по его словам, изменилась, и Путину придется на это реагировать.



