Після атак на Москву в США оголосили попередження про загрозу

Посольство США в Росії попередило своїх громадян в Росії про загрозу. Посольство США в РФ оприлюднило Керівництво щодо реагування на дії дронів та безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Москва. Фото портал "Коментарі"

“Атаки та вибухи БПЛА або дронів траплялися поблизу кордону з Україною, а також у великих містах Росії, включаючи Москву, Казань та Санкт-Петербург. У разі надзвичайної ситуації слід дотримуватися вказівок місцевої російської влади та шукати укриття”, — радять американцям в Росії.

Зазначають, що у разі виявлення БПЛА або дрона потрібно негайно відійти та за потреби знайти укриття.

“Не наближайтеся, не торкайтеся та не фотографуйте БПЛА, їх уламки або предмети, скинуті БПЛА. Російське законодавство забороняє поширення або публікацію фотографій чи відео, що зображують наслідки атак дронів, включаючи зображення БПЛА або їхніх частин. Порушення цього закону може призвести до штрафу або тюремного ув'язнення. Дотримуйтесь вказівок місцевої влади”, — порадили американцям.

Також зауважили, що громадянам США знову рекомендується та наполегливо нагадується утриматися від поїздок до Росії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Україна показала здатність завдавати болючих ударів по тилу Росії — дрони двічі атакували НПЗ у Москві. Це звичайно вплине на непохитність Кремля, а наслідки для очільника РФ будуть вагомими.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував удари України по Москві. За його словами, безкарність “великої та могутньої Росії”, тим більше Москви, була значною частиною новомосковського міфу і російського суспільного договору. Ситуація, за його словами, змінилася, і Путіну доведеться на це реагувати.



