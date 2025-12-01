logo

BTC/USD

86832

ETH/USD

2838.08

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США После переговоров Трамп заявил о "некоторых сложных проблемах" у Украины: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

После переговоров Трамп заявил о "некоторых сложных проблемах" у Украины: детали

Президент США считает, что есть "хороший шанс" для "мирного соглашения" в Украине

1 декабря 2025, 06:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп выразил определенный оптимизм относительно переговоров между представителями США и Украины, состоявшихся в воскресенье во Флориде, заявив о "хороших шансах" относительно "мирного соглашения", однако добавив и о "некоторых сложных проблемах" в Украине, связанных с коррупцией. Свое заявление американский лидер сделал на борту самолета Air Force One во время общения с журналистами.

После переговоров Трамп заявил о "некоторых сложных проблемах" у Украины: детали

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп отметил, что есть "хорошие шансы" на заключение соглашения о прекращении войны России в Украине.

Однако он добавил, что коррупция в Украине "не способствует" этому, прокомментировав отставку руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По словам Трампа, переговоры "продолжаются и продвигаются хорошо. Мы хотим остановить убийства людей".

Глава Белого дома подтвердил, что у него состоялся разговор с госсекретарем США Марко Рубио и специальным посланником Стивом Уиткоффом после их переговоров с украинскими чиновниками в воскресенье.

"Я разговаривал с ними, и они работают хорошо. Украина имеет некоторые сложные проблемы, но я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось", – сказал Трамп во время поездки из Флориды в Вашингтон.

На просьбу уточнить, что это за "сложные проблемы", Дональд Трамп указал на "ситуацию с коррупцией, которая не способствует решению проблемы".

"Я думаю, что есть хорошие шансы, что мы сможем заключить сделку", – высказался президент США.

Дональд Трамп отметил, что пока не имеет дедлайнов по завершению переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — это была лишь прелюдия: когда начнутся настоящие переговоры о прекращении войны в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости