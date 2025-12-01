После переговоров Трамп заявил о "некоторых сложных проблемах" у Украины: детали

Президент США Дональд Трамп выразил определенный оптимизм относительно переговоров между представителями США и Украины, состоявшихся в воскресенье во Флориде, заявив о "хороших шансах" относительно "мирного соглашения", однако добавив и о "некоторых сложных проблемах" в Украине, связанных с коррупцией. Свое заявление американский лидер сделал на борту самолета Air Force One во время общения с журналистами.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп отметил, что есть "хорошие шансы" на заключение соглашения о прекращении войны России в Украине.

Однако он добавил, что коррупция в Украине "не способствует" этому, прокомментировав отставку руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По словам Трампа, переговоры "продолжаются и продвигаются хорошо. Мы хотим остановить убийства людей".

Глава Белого дома подтвердил, что у него состоялся разговор с госсекретарем США Марко Рубио и специальным посланником Стивом Уиткоффом после их переговоров с украинскими чиновниками в воскресенье.

"Я разговаривал с ними, и они работают хорошо. Украина имеет некоторые сложные проблемы, но я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось", – сказал Трамп во время поездки из Флориды в Вашингтон.

На просьбу уточнить, что это за "сложные проблемы", Дональд Трамп указал на "ситуацию с коррупцией, которая не способствует решению проблемы".

"Я думаю, что есть хорошие шансы, что мы сможем заключить сделку", – высказался президент США.

Дональд Трамп отметил, что пока не имеет дедлайнов по завершению переговоров.

