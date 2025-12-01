Після переговорів Трамп заявив про "деякі складні проблеми" в України: деталі

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп висловив певний оптимізм щодо переговорів між представниками США та України, що відбулися в неділю у Флориді, заявивши про "хороші шанси" щодо "мирної угоди", проте додавши і про "деякі складні проблеми" в Україні, пов'язані з корупцією. Свою заяву американський лідер зробив на борту літака Air Force One під час спілкування із журналістами.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Трамп зазначив, що є "хороші шанси" на укладання угоди про припинення війни Росії в Україні.
Однак він додав, що корупція в Україні "не сприяє" цьому, прокоментувавши відставку керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
За словами Трампа, переговори "тривають і просуваються добре. Ми хочемо зупинити вбивства людей".
Глава Білого дому підтвердив, що у нього відбулася розмова з держсекретарем США Марко Рубіо та спеціальним посланцем Стівом Уіткоффом після їх переговорів із українськими чиновниками у неділю.
На прохання уточнити, що це за "складні проблеми", Дональд Трамп зазначив "ситуацію з корупцією, яка не сприяє вирішенню проблеми".
Дональд Трамп зазначив, що поки що не має дедлайнів щодо завершення переговорів.
Читайте також на порталі "Коментарі" – це була лише прелюдія: коли розпочнуться справжні переговори щодо припинення війни в Україні.