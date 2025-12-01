Після переговорів Трамп заявив про "деякі складні проблеми" в України: деталі

Президент США Дональд Трамп висловив певний оптимізм щодо переговорів між представниками США та України, що відбулися в неділю у Флориді, заявивши про "хороші шанси" щодо "мирної угоди", проте додавши і про "деякі складні проблеми" в Україні, пов'язані з корупцією. Свою заяву американський лідер зробив на борту літака Air Force One під час спілкування із журналістами.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп зазначив, що є "хороші шанси" на укладання угоди про припинення війни Росії в Україні.

Однак він додав, що корупція в Україні "не сприяє" цьому, прокоментувавши відставку керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами Трампа, переговори "тривають і просуваються добре. Ми хочемо зупинити вбивства людей".

Глава Білого дому підтвердив, що у нього відбулася розмова з держсекретарем США Марко Рубіо та спеціальним посланцем Стівом Уіткоффом після їх переговорів із українськими чиновниками у неділю.

"Я розмовляв із ними, і вони працюють добре. Україна має деякі складні проблеми, але я думаю, що Росія хотіла б, щоб це закінчилося", – сказав Трамп під час поїздки з Флориди до Вашингтона.

На прохання уточнити, що це за "складні проблеми", Дональд Трамп зазначив "ситуацію з корупцією, яка не сприяє вирішенню проблеми".

"Я думаю, що є хороші шанси, що ми зможемо укласти угоду", – сказав президент США.

Дональд Трамп зазначив, що поки що не має дедлайнів щодо завершення переговорів.

Читайте також на порталі "Коментарі" – це була лише прелюдія: коли розпочнуться справжні переговори щодо припинення війни в Україні.



