После повышения тарифов против Китая до 125% Трамп сделал странное заявление о Си

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с главой КYH Си Цзиньпином для урегулирования эскалации в торговой войне между двумя странами и назвал китайского лидера "другом". Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал в Белом доме.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, допускает ли он, что в ближайшее время ему удастся провести телефонный разговоров с главой КНР Си Цзиньпинем. На это президент США ответил утвердительно.
Заявление Трапма прозвучало на фоне взаимных шагов США и Китая, которые в течение нескольких последних дней объявляли о введении новых тарифов в ответ на действия друг друга.
Трамп сказал журналистам, что хотел бы заключить соглашения с другими странами, чтобы "сделать хорошо" для США. По его словам, большинство из них тоже хотят этого.
Ранее Дональд Трамп заявил, что распорядился повысить тарифы против Китая до 125%, "учитывая неуважение, которое Китай продемонстрировал к мировым рынкам".
Читайте также на портале "Комментарии" - Китай пообещал принять решительные и эффективные меры для защиты своих прав и интересов после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на китайский импорт. Об этом заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь.
По его словам, если США в самом деле хотят решить проблему путем диалога и переговоров, им следует занять позицию равенства, уважения и взаимной выгоды.
Новости