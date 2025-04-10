После повышения тарифов против Китая до 125% Трамп сделал странное заявление о Си

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с главой КYH Си Цзиньпином для урегулирования эскалации в торговой войне между двумя странами и назвал китайского лидера "другом". Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал в Белом доме.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, допускает ли он, что в ближайшее время ему удастся провести телефонный разговоров с главой КНР Си Цзиньпинем. На это президент США ответил утвердительно.

"О, конечно, он мой друг. Он мне нравится. Конечно, я бы встретился с ним", – высказался Трамп о Си.

Заявление Трапма прозвучало на фоне взаимных шагов США и Китая, которые в течение нескольких последних дней объявляли о введении новых тарифов в ответ на действия друг друга.

Трамп сказал журналистам, что хотел бы заключить соглашения с другими странами, чтобы "сделать хорошо" для США. По его словам, большинство из них тоже хотят этого.

Ранее Дональд Трамп заявил, что распорядился повысить тарифы против Китая до 125%, "учитывая неуважение, которое Китай продемонстрировал к мировым рынкам".

Читайте также на портале "Комментарии" - Китай пообещал принять решительные и эффективные меры для защиты своих прав и интересов после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на китайский импорт. Об этом заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь.

"США продолжают злоупотреблять пошлинами, чтобы оказать давление на Китай. Китай решительно выступает против этого и никогда не допустит подобного рода издевательств", — заявил китайский чиновник на очередной пресс-конференции.

По его словам, если США в самом деле хотят решить проблему путем диалога и переговоров, им следует занять позицию равенства, уважения и взаимной выгоды.



