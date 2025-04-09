Трамп утроил тарифы для Китая: чем готов ответить Пекин

Китай пообещал принять решительные и эффективные меры для защиты своих прав и интересов после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 104% на китайский импорт. Об этом заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Китай. Фото: из открытых источников

"США продолжают злоупотреблять пошлинами, чтобы оказать давление на Китай. Китай решительно выступает против этого и никогда не допустит подобного рода издевательств", — заявил китайский чиновник на очередной пресс-конференции.

По его словам, если США в самом деле хотят решить проблему путем диалога и переговоров, им следует занять позицию равенства, уважения и взаимной выгоды.

Пошлины президента Дональда Трампа на товары из Китая в размере 104% вступили в силу в 9 апреля. Тарифы выросли еще на 50% после того, как Пекин отказался снять ответные пошлины на американские товары к дедлайну, установленному Трампом.

Читайте также на портале "Комментарии" — торговая война между США и Китаем может привести к упадку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира. Данный сценарий может быть запущен в действие в случае введения дополнительных 50%-ных пошлин на все товары из Китая. Об этом пишет Sky News.

Также издание "Комментарии" сообщало – США утроили пошлины против Китая. Они касаются недорогого сегмента товаров.

Так, наряду с повышением общей ставки пошлин для Китая, президент США Дональд Трамп подписал указ, утроивший пошлины на товары стоимостью менее 800 долларов из этой страны. Первоначально эти товары должны были облагаться пошлинами в размере 30% со 2 мая. Однако последний указ Трампа в разы повысил тарифы на рекордные 90%.



