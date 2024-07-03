После предложения Зеленскому прекратить огонь, в США поставили Орбана на место

Для того, чтобы огонь в Украине прекратился, российские войска должны покинуть всю украинскую территорию. Это должно быть понятно и очевидно абсолютно всем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал заместитель спикера Государственного департамента США Ведан Патель, отвечая на предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Я оставлю Венгрии право прояснить комментарии Орбана... Мы и НАТО однозначны: существует только одно решение — РФ покидает украинскую территорию... Мы четко заявили партнерам и союзникам по всему миру, что любое государство, которое имеет влияние или играет определенную роль, должно приложить все усилия, чтобы обеспечить полный выход России из Украины", — подчеркнул Патель.

Читайте также на портале "Комментарии" — венгерский премьер Виктор Орбан с неанонсированным визитом прибыл в Киев, где провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. В частности, венгерский лидер предложил украинскому президенту безотлагательное прекращение огня для дальнейших переговоров. Также два лидера обсудили наиболее важные вопросы соседских отношений – это может стать основой двустороннего договора между странами. Какие цели преследовал Орбан, приехав в Киев? Можно ли допустить, что он мог передать тайное послание Владимиру Зеленскому от того же Трампа или Путина, к которым Орбан не скрывает своей лояльности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — Виктор Орбан, скорее всего, использовал свой необъявленный визит в Киев 2 июля, чтобы представить себя как миротворца после начала председательства Венгрии в Совете Европейского Союза, но усилия Орбана вряд ли приведут к крепкому миру в Украине. К такому мнению пришли аналитики Института изучения войны (ISW).



