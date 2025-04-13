После прохождения когнитивного теста Трамп сделал странное заявление

В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что во время ежегодного медицинского осмотра прошел когнитивный тест. По его словам, результаты обследования должны быть обнародованы уже в это воскресенье.

Дональд Трамп

Во время разговора с журналистами на борту направлявшегося во Флориду самолета Air Force One Трамп отметил, что считает свое состояние хорошим. Он рассказал, что обследование включало в себя тесты сердечной деятельности и проверку когнитивных способностей. Также он намекнул, что решил пройти тест на фоне сравнений с Джо Байденом.

"В общем, я чувствую себя в отличной форме. Хорошее сердце. Хорошая душа. Очень добрая душа", — сказал Трамп. – "Я хотел отличаться от Байдена, поэтому прошел когнитивный тест. Не знаю, что вам сказать, но я ответил правильно на все вопросы.

По словам Трампа, отчет о результатах обзора будет обнародован в воскресенье.

Напомним, что в июне Трампу исполнится 79 лет. Он завершит свой президентский срок в возрасте 82 лет — и таким образом станет самым старшим президентом в истории США, опередив Джо Байдена всего на несколько месяцев.

На протяжении первой каденции Трамп неоднократно кичился своим результатом когнитивного теста, в частности способностью запоминать слова.

По завершении президентства в 2020 году Трамп редко публиковал информацию о состоянии своего здоровья. В то же время, именно физическая форма и ментальные способности Байдена стали темой обсуждения среди избирателей и объектом постоянной критики со стороны Трампа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее врач Байдена рассказывал, какие болезни тот и может ли выполнять обязанности президента.



