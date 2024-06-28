После провальных дебатов Байдена может заменить губернатор Калифорнии: что о нем известно

После дебатов резко возросли котировки на президентство губернатора-демократа Калифорнии Гэвина Ньюсома, сейчас их оценивают почти в 10%, отмечает политолог Юрий Богданов.

Гэвин Ньюсом

По его мнению, это де-факто единственно возможный политический кандидат, который может заменить Байдена. При этом, говорит эксперт, Мишель Обама, о которой тоже говорят, все же не политик и она упорно исключает такую ​​возможность.

Итак, Ньюсом, 56 лет, практически юниор по стандартам американской политики. Но он успел 7 лет отработать мэром Сан-Франциско, 8 лет лейтенант-губернатором Калифорнии, а с 2019 года он сам губернатор Калифорнии. 20 лет на руководящих должностях.

При этом, говорит Богданов, Ньюсом происходит из элитарной семьи. Его отец – судья, его прадед – один из основателей медицинской школы в Стэнфордском университете, пионер нефрологии. Через свою тетю он родственник бывшей спикерки Палаты представителей Нэнси Пелоси.

До политики Ньюсом активно занимался бизнесом. В частности, в начале 90-х основал винодельческий бутик вместе с наследником миллиардера и другом семьи Гордоном Гетти в качестве инвестора. Компания выросла в управление 23 предприятиями, включая винодельческие, рестораны и отели. Потенциальный кандидат еще и медийщик. Как вице-губернатор вел "Шоу Гэвина Ньюсома" с 2012 по 2013 год. Также он был одним из первых ТОП-политиков, стал активно использовать социальные сети. А также – диджилизатор. В 2013 году он написал книгу "Citizenville", которая посвящена использованию цифровых инструментов для демократических изменений.

Как говорит Богданов, важным достижением Ньюсома в Сан-Франциско стала инициатива Care Not Cash, предлагавшая уход, поддерживающее жилье, лечение от наркозависимости и помощь от специалистов для бездомных вместо прямой денежной помощи от государства. Эта инициатива вызвала протесты, но большинству горожан понравилась.

Известно, что Ньюсома жестко критиковали за непоследовательную политику противодействия коронавирусу, когда жесткие ограничения сочетались с неспособностью обеспечить высокие темпы вакцинации. В 2021 году появилось расследование, что администрация Ньюсома неправильно распорядилась совокупно 30 млрд долларов, выплачивая пособие по безработице лицам, не отвечающим требованиям правительства. 2021 г. ему даже угрожало отзыв с должности, но прошло.

Еще одно расследование выявило, что Фонд его супруги, актрисы Дженнифер Сибель, получил более 800к долларов от корпораций, лоббировавших свои интересы в правительстве штата. Ньюсом сказал, что не видит здесь конфликта интересов.

Кроме того, говорит Богданов, есть еще целый ворох грязи из личной жизни — преимущественно сомнительные романы перед женитьбой на Сибель 2008 года.

"Президентские амбиции у Ньюсома есть. Но в основном их связывают с 2028 годом. В 2023 году Ньюсом запустил Кампанию за демократию, PAC для борьбы с "авторитарными лидерами" в США. Считается, что это станет отправной точкой для возможной кандидатуры в президенты 2028 года. Он активно противодействовал инициативам Трампа в должности губернатора, а уже во время текущей кампании вступал в яростные споры с Де Сантисом и другими республиканцами. Сейчас Ньюсом публично поддерживает Байдена. Но если демократы отважатся на замену кандидата – то выбора у них уже особо нет", — отметил Богданов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, без чего Байден точно проигрывает выборы.



