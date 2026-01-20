logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США После разговора с генсеком НАТО Трамп созывает экстренную встречу в Давосе: какой вопрос №1
commentss НОВОСТИ Все новости

После разговора с генсеком НАТО Трамп созывает экстренную встречу в Давосе: какой вопрос №1

Дональд Трамп назвал разговор с Марком Рютте очень хорошим

20 января 2026, 12:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение отдельной встречи в Давосе по Гренландии. Это произошло после телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в посте в соцсети Truth Social.

После разговора с генсеком НАТО Трамп созывает экстренную встречу в Давосе: какой вопрос №1

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп отметил, что во время разговора с генсеком НАТО он согласился организовать встречу с участием разных сторон в рамках Всемирного экономического форума в Швейцарии. Главной темой станет ситуация вокруг Гренландии.

"У меня состоялся очень хороший телефонный разговор с Марком Рютте, генеральным секретарем НАТО по Гренландии. Я согласился провести встречи разных сторон в Давосе, Швейцария", — сообщил Трамп.

Президент США подчеркнул, что остров имеет "решающее значение для национальной и мировой безопасности" Соединенных Штатов. Он также заявил, что отступления в этом вопросе не будет, и, по его словам, с такой оценкой "все согласны".

Глава Булого дома подчеркнул роль США в глобальной безопасности, заявив, что Соединенные Штаты являются самой мощной страной в мире. По его словам, это стало возможным благодаря восстановлению американской армии во время его первого президентского срока, которое в настоящее время, по его утверждению, продолжается еще быстрее.

"Мы – единственная сила, способная обеспечить мир во всем мире – и достигается это, просто, через силу", – написал Дональд Трамп.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп пригласил российского диктатора Владимира Путина присоединиться к так называемому "Совету мира" – новому органу, созданному для посредничества в урегулировании конфликта в Газе и других глобальных "горячих точках". В Кремле подтвердили получение приглашения: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва "изучает все детали предложения" и рассчитывает на обсуждение его условий с Вашингтоном, сообщает Financial Times.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115911344443637897
Теги:

Новости

Все новости