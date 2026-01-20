Після розмови з генсеком НАТО Трамп скликає екстрену зустріч у Давосі: яке питання № 1

Президент США Дональд Трамп анонсував проведення окремої зустрічі у Давосі щодо Гренландії. Це сталося після телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у пості у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп зазначив, під час розмови з генсеком НАТО він погодився організувати зустріч за участі різних сторін у межах Всесвітнього економічного форуму у Швейцарії. Головною темою стане ситуація навколо Гренландії.

"У мене відбулася дуже хороша телефонна розмова з Марком Рютте, генеральним секретарем НАТО щодо Гренландії. Я погодився провести зустрічі різних сторін у Давосі, Швейцарія", — повідомив Трамп.

Президент США наголосив, що острів має "вирішальне значення для національної та світової безпеки" Сполучених Штатів. Він також заявив, що відступу у цьому питанні не буде, і, за його словами, з такою оцінкою "усі згодні".

Окремо глава Булого дому підкреслив роль США у глобальній безпеці, заявивши, що Сполучені Штати є найпотужнішою країною у світі. За його словами, це стало можливим завдяки відновленню американської армії під час його першого президентського терміну, яке нині, за його твердженням, продовжується ще швидшими темпами.

"Ми — єдина сила, здатна забезпечити мир у всьому світі — і досягається це, просто, через силу", — написав Дональд Трамп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп запросив російського диктатора Володимира Путіна приєднатися до так званої "Ради миру" – нового органу, створеного для посередництва у врегулюванні конфлікту в Газі та інших глобальних "гарячих точках". У Кремлі підтвердили отримання запрошення: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва "вивчає всі деталі пропозиції" та розраховує на обговорення її умов із Вашингтоном, повідомляє Financial Times.



