Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Мир США После разговора с Путиным Трамп принял неожиданное решение: откуда выводит войска
После разговора с Путиным Трамп принял неожиданное решение: откуда выводит войска

Разногласия из-за Ирана перерастают в силовое давление: Европа теряет ключевой элемент безопасности

2 мая 2026, 08:47
Кравцев Сергей

США начинают масштабное сокращение военного присутствия в Европе: Пентагон объявил о выводе 5000 военнослужащих из Германии на фоне нарастающего конфликта между Дональдом Трампом и европейскими союзниками. Интересно, что это решение Трамп принял после разговора с Путиным. Армия США впервые за десятки лет покинет европейскую страну. Об этом сообщает Reuters.

Войска США. Фото: из открытых источников

По данным источников, решение стало прямой реакцией Вашингтона на критику со стороны европейских лидеров в отношении действий США в войне с Ираном. В администрации подчеркивают: президент "справедливо отвечает на контрпродуктивные заявления" союзников.

Ожидается, что вывод контингента займет от шести до двенадцати месяцев. После завершения процесса численность американских войск в Европе вернется к уровню, который существовал до вторжение России в Украину – именно после этого конфликта при Джо Байден присутствие США в регионе было значительно усилено.

В рамках сокращения из Германии выведут бригадную боевую группу, а также отменят планы развертывания батальона дальнобойной огневой поддержки, который ранее должен был усилить восточный фланг НАТО.

Германия остается крупнейшим узлом американских сил в Европе – здесь размещены около 35 тысяч военнослужащих. Страна играет ключевую роль в логистике и подготовке войск. Однако в Пентагоне дают понять: терпение Вашингтона на исходе. По словам высокопоставленного представителя ведомства, Белый дом разочарован "риторикой союзников и их неспособностью поддерживать операции США, которые в конечном итоге выгодны им самим".

Решение о выводе войск может стать поворотным моментом для всей архитектуры безопасности в Европе и усилить давление на союзников по НАТО пересмотреть свою позицию.

Читайте также на портале "Комментарии" — телефонные переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которые ранее вызывали тревогу в Киеве, теперь проходят почти незаметно. Как отмечает The New York Times, если еще в 2025 году подобные контакты воспринимались как потенциальный риск для Украины, то сегодня реакция изменилась – от настороженности к фактическому игнорированию.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/us-withdrawing-5000-troops-germany-us-officials-say-2026-05-01/
