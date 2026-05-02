США начинают масштабное сокращение военного присутствия в Европе: Пентагон объявил о выводе 5000 военнослужащих из Германии на фоне нарастающего конфликта между Дональдом Трампом и европейскими союзниками. Интересно, что это решение Трамп принял после разговора с Путиным. Армия США впервые за десятки лет покинет европейскую страну. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников, решение стало прямой реакцией Вашингтона на критику со стороны европейских лидеров в отношении действий США в войне с Ираном. В администрации подчеркивают: президент "справедливо отвечает на контрпродуктивные заявления" союзников.

Ожидается, что вывод контингента займет от шести до двенадцати месяцев. После завершения процесса численность американских войск в Европе вернется к уровню, который существовал до вторжение России в Украину – именно после этого конфликта при Джо Байден присутствие США в регионе было значительно усилено.

В рамках сокращения из Германии выведут бригадную боевую группу, а также отменят планы развертывания батальона дальнобойной огневой поддержки, который ранее должен был усилить восточный фланг НАТО.

Германия остается крупнейшим узлом американских сил в Европе – здесь размещены около 35 тысяч военнослужащих. Страна играет ключевую роль в логистике и подготовке войск. Однако в Пентагоне дают понять: терпение Вашингтона на исходе. По словам высокопоставленного представителя ведомства, Белый дом разочарован "риторикой союзников и их неспособностью поддерживать операции США, которые в конечном итоге выгодны им самим".

Решение о выводе войск может стать поворотным моментом для всей архитектуры безопасности в Европе и усилить давление на союзников по НАТО пересмотреть свою позицию.

