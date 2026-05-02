Після розмови з Путіним Трамп ухвалив несподіване рішення: звідки виводить війська

США починають масштабне скорочення військової присутності в Європі: Пентагон оголосив про виведення 5000 військовослужбовців з Німеччини на тлі конфлікту між Дональдом Трампом і європейськими союзниками. Цікаво, що це рішення Трамп ухвалив після розмови з Путіним. Армія США вперше за десятки років залишить європейську країну. Про це повідомляє Reuters.

Війська США. Фото: із відкритих джерел

За даними джерел, рішення стало прямою реакцією Вашингтона на критику з боку європейських лідерів щодо дій США у війні з Іраном. В адміністрації наголошують: президент "справедливо відповідає на контрпродуктивні заяви" союзників.

Очікується, що виведення контингенту триватиме від шести до дванадцяти місяців. Після завершення процесу чисельність американських військ у Європі повернеться до рівня, який існував до вторгнення Росії до України – саме після цього конфлікту за Джо Байдена присутність США в регіоні була значно посилена.

У рамках скорочення з Німеччини виведуть бригадну бойову групу, а також скасують плани розгортання батальйону далекобійної вогневої підтримки, який раніше мав посилити східний фланг НАТО.

Німеччина залишається найбільшим вузлом американських сил у Європі – тут розміщено близько 35 тисяч військовослужбовців. Країна відіграє ключову роль у логістиці та підготовці військ. Однак у Пентагоні дають зрозуміти: терпіння Вашингтона закінчується. За словами високопоставленого представника відомства, Білий дім розчарований "риторикою союзників та їхньою нездатністю підтримувати операції США, які зрештою вигідні їм самим".

Рішення про виведення військ може стати поворотним моментом для всієї архітектури безпеки в Європі та посилити тиск на союзників по НАТО переглянути свою позицію.

Читайте також на порталі "Коментарі" — телефонні переговори між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, які раніше викликали на сполох у Києві, тепер відбуваються майже непомітно. Як зазначає The New York Times, якщо ще 2025 року подібні контакти сприймалися як потенційний ризик для України, то сьогодні реакція змінилася від настороженості до фактичного ігнорування.



