После такого хода Путина у Трампа остался всего один аргумент, чтобы закончить войну в Украине

Переговоры американской делегации в Москве закончились ничем. Российский диктатор Путин не пошел ни на какие уступки американцам. То есть вся ситуация возвращается в изначальную позицию. Так было уже много раз, ничего особенного. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал политический аналитик, блогер Иван Яковина.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналист обратил внимание, единственный раз, когда Владимир Путин в самом деле испугался и готов был проявить гибкость, это когда всерьез зашел разговор о "Томагавках". Вот тогда он бросился звонить Дональду Трампу.

"Надо американцам постоянно напоминать ту историю и объяснить им уже, наконец: хотите мира? – давайте "Томагавки". Все очень просто", – отметил Иван Яковина.

