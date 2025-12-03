logo

BTC/USD

92723

ETH/USD

3050.24

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США После такого хода Путина у Трампа остался всего один аргумент, чтобы закончить войну в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

После такого хода Путина у Трампа остался всего один аргумент, чтобы закончить войну в Украине

Тупиковая ситуация с переговорами может подтолкнуть Трампа вновь начать разговор о «Томагавках»

3 декабря 2025, 09:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Переговоры американской делегации в Москве закончились ничем. Российский диктатор Путин не пошел ни на какие уступки американцам. То есть вся ситуация возвращается в изначальную позицию. Так было уже много раз, ничего особенного. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал политический аналитик, блогер Иван Яковина.

После такого хода Путина у Трампа остался всего один аргумент, чтобы закончить войну в Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналист обратил внимание, единственный раз, когда Владимир Путин в самом деле испугался и готов был проявить гибкость, это когда всерьез зашел разговор о "Томагавках". Вот тогда он бросился звонить Дональду Трампу.

"Надо американцам постоянно напоминать ту историю и объяснить им уже, наконец: хотите мира? – давайте "Томагавки". Все очень просто", – отметил Иван Яковина.

Читайте также на портале "Комментарии" — компромиссного варианта плана по окончанию войны в Украине найти так и не удалось. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров с представителями команды Дональда Трампа.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин во время новых переговоров о прекращении войны против Украины прибегал к смеси показного обаяния, манипулятивных приемов и откровенных угроз, пытаясь обозначить свою позицию спецпредставителю США Стиву Уиткоффу и советнику Дональда Трампа Джареду Кушнеру. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Уиткофф и Кушнер провели часть дня в Москве, прогуливаясь и обедая в элитном ресторане, тогда как Путин намеренно затягивал встречу в Кремле. Пока американская делегация ожидала, российский лидер выступил на инвестиционном форуме, обвинив Европу в срыве мирного процесса и намекнув на возможную эскалацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости