Після такого ходу Путіна у Трампа залишився лише один аргумент, щоб закінчити війну в Україні

Переговори американської делегації у Москві закінчилися нічим. Російський диктатор Путін не пішов на жодні поступки американцям. Тобто вся ситуація повертається у початкову позицію. Так було вже багато разів, нічого особливого. Як передає портал "Коментарі", про це розповів політичний аналітик, блогер Іван Яковина.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Журналіст звернув увагу, що єдиний раз, коли Володимир Путін справді злякався і готовий був проявити гнучкість, це коли всерйоз зайшла розмова про "Томагавки". Ось тоді він кинувся дзвонити Дональду Трампу.

"Треба американцям постійно нагадувати ту історію і пояснити їм уже нарешті: хочете миру? — Давайте "Томагавки". Все дуже просто", – зазначив Іван Яковина.

російський диктатор Володимир Путін під час нових переговорів про припинення війни проти України вдавався до суміші показної чарівності, маніпулятивних прийомів та відвертих загроз, намагаючись позначити свою позицію спецпредставнику США Стіву Віткоффу та раднику Дональда Трампа Джа. Про це повідомляє Politico.

За даними видання, Віткофф і Кушнер провели частину дня в Москві, прогулюючись і обідаючи в елітному ресторані, тоді як Путін навмисно затягував зустріч у Кремлі. Поки американська делегація очікувала, російський лідер виступив на інвестиційному форумі, звинувативши Європу у зриві мирного процесу та натякнувши на можливу ескалацію.



