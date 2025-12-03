logo_ukra

BTC/USD

92723

ETH/USD

3050.24

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Після такого ходу Путіна у Трампа залишився лише один аргумент, щоб закінчити війну в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Після такого ходу Путіна у Трампа залишився лише один аргумент, щоб закінчити війну в Україні

Тупикова ситуація з переговорами може підштовхнути Трампа знову почати розмову про «Томагавки»

3 грудня 2025, 09:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Переговори американської делегації у Москві закінчилися нічим. Російський диктатор Путін не пішов на жодні поступки американцям. Тобто вся ситуація повертається у початкову позицію. Так було вже багато разів, нічого особливого. Як передає портал "Коментарі", про це розповів політичний аналітик, блогер Іван Яковина.

Після такого ходу Путіна у Трампа залишився лише один аргумент, щоб закінчити війну в Україні

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Журналіст звернув увагу, що єдиний раз, коли Володимир Путін справді злякався і готовий був проявити гнучкість, це коли всерйоз зайшла розмова про "Томагавки". Ось тоді він кинувся дзвонити Дональду Трампу.

"Треба американцям постійно нагадувати ту історію і пояснити їм уже нарешті: хочете миру? — Давайте "Томагавки". Все дуже просто", – зазначив Іван Яковина.

Читайте також на порталі "Коментарі" — компромісного варіанта плану закінчення війни в Україні знайти так і не вдалося. Як передає портал "Коментарі", про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков за підсумками переговорів із представниками команди Дональда Трампа.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російський диктатор Володимир Путін під час нових переговорів про припинення війни проти України вдавався до суміші показної чарівності, маніпулятивних прийомів та відвертих загроз, намагаючись позначити свою позицію спецпредставнику США Стіву Віткоффу та раднику Дональда Трампа Джа. Про це повідомляє Politico.

За даними видання, Віткофф і Кушнер провели частину дня в Москві, прогулюючись і обідаючи в елітному ресторані, тоді як Путін навмисно затягував зустріч у Кремлі. Поки американська делегація очікувала, російський лідер виступив на інвестиційному форумі, звинувативши Європу у зриві мирного процесу та натякнувши на можливу ескалацію.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини