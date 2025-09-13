logo

Главная Новости Мир США После вторжения дронов в Польшу США представили РФ официальное обвинение: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

После вторжения дронов в Польшу США представили РФ официальное обвинение: детали

Соединённые Штаты поддерживают наших союзников по НАТО перед лицом этих тревожных нарушений воздушного пространства

13 сентября 2025, 08:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США на заседании Совета Безопасности ООН заявили, что Россия нарушила международное право и Устав ООН после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши. Об этом говорится в материале "Reuters".

После вторжения дронов в Польшу США представили РФ официальное обвинение: детали

И.о. постоянного представителя США при ООН Дороти Ши . Фото: из открытых источников

И.о. постоянного представителя США при ООН Дороти Ши подчеркнула, что Вашингтон "будет защищать каждый дюйм территории НАТО" и поддерживает союзников перед лицом "тревожных нарушений воздушного пространства".

Её заявление прозвучало после слов президента США Дональда Трампа, который ранее предположил, что инцидент с дронами мог быть "ошибкой".

"Соединённые Штаты поддерживают наших союзников по НАТО перед лицом этих тревожных нарушений воздушного пространства", – отметила Дороти Ши.

И.о. постоянного представителя США при ООН также отметила, что российские войска усилили бомбардировки украинских городов после встречи Трампа с российским диктатором Путиным на Аляске в рамках попытки достигнуть мирного соглашения.

"Эти действия, включая нарушение воздушного пространства союзника США – намеренно или нет, — демонстрируют огромное неуважение к искренним усилиям США положить конец этой войне", – заявила Дороти Ши.

США присоединились к совместному заявлению западных союзников, в котором Россию обвиняют в нарушении международного права и Устава ООН. Документ призывает Москву прекратить "войну агрессии против Украины" и воздержаться от дальнейших провокаций. Заявление поддержали 43 страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Навроцкого обновили данные: сколько уже российских дронов атаковали Польшу.




Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-vows-defend-nato-territory-after-suspected-russian-drone-incursion-poland-2025-09-12/
