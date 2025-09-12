У Навроцкого обновили данные: сколько уже российских дронов атаковали Польшу

В воздушное пространство Польши во время российской атаки проник по меньшей мере 21 беспилотник, они еще не все обнаружены. Такое заявление сделал советник президента Польши по международным вопросам Марцин Пшидач, сообщает "The Guardian".

Атака на Польшу. Фото: из открытых источников

"Количество зарегистрированных российских беспилотников, которые влетели в воздушное пространство Польши, возросло до 21", — отметил Пшидач.

По его словам, еще не все из них найдены. По состоянию на минувшую ночь Министерство внутренних дел Польши подтвердило обнаружение 17 беспилотников.

Советник президента Польши также предостерег от ошибочного мнения, что якобы эти дроны были украинскими. По его словам, это является кампанией российской дезинформации.

Он также добавил, что польские власти четко заявили, что все обнаруженные дроны были российскими, и запущены с российской территории.

Отметим, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что в воздушное пространство Польши этой ночью залетело 19 российских беспилотников, из которых только 4 были сбиты силами польских ПВО.

