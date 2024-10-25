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Ткачик Олеся
Появляется много информации о том, что Дональд Трамп выровнял ситуацию и опережает по уровню поддержки Камалу Гаррис. Но впереди десять дней апогея кампании ы лидеру забега на 100 метров может попасть в глаз муха, что повлияет на итог, отметил политолог Алексей Копытько.
США и Украина
По его мнению, РФ играет на равенство результатов и раскол, вплоть до непризнания итогов выборов одним из участников. В связи с этим, предположил эксперт, РФ может начать применять какие-то заготовки, чтобы повлиять на избирательную кампанию.
Также, он добавил, что саммит БРИКС в Казани прошёл лучше, чем хотелось бы Украине, но хуже, чем ожидали в Кремле.
При этом он добавил, что до саммита Кремль не решил ни одной задачи, в том числе в Курской области, и именно этот факт отчасти повлиял на атмосферу саммита.
По его словам, это касается не только возможных условий прекращения огня. Это касается неизбежного сокращения инфраструктуры (культурной, социальной, образовательной и др.) из-за отсутствия людей и денег, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Путин заявил, что между Украиной и РФ должны были начаться переговоры, но Зеленский в последний момент дал отбой.
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