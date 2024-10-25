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После выборов в США Украина получит новые вызовы и непопулярные решения: детали

После выборов в США Украина может столкнуться с новыми вызовами в виде подготовки непопулярных решений

сегодня, 14:02
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Ткачик Олеся

Появляется много информации о том, что Дональд Трамп выровнял ситуацию и опережает по уровню поддержки Камалу Гаррис. Но впереди десять дней апогея кампании ы лидеру забега на 100 метров может попасть в глаз муха, что повлияет на итог, отметил политолог Алексей Копытько.

После выборов в США Украина получит новые вызовы и непопулярные решения: детали

США и Украина

По его мнению, РФ играет на равенство результатов и раскол, вплоть до непризнания итогов выборов одним из участников. В связи с этим, предположил эксперт, РФ может начать применять какие-то заготовки, чтобы повлиять на избирательную кампанию.

"Позиция и заявления США в последние недели у многих в Украине вызывают, мягко говоря, недоумение. Выглядит так, словно любые важные решения по Украине в Белом доме расцениваются как несвоевременные с точки зрения избирательной гонки. Это провоцирует вполне очевидные эмоции, но сейчас эмоции – плохой советчик и помощник", — отметил Копытько.

Также, он добавил, что саммит БРИКС в Казани прошёл лучше, чем хотелось бы Украине, но хуже, чем ожидали в Кремле.

"Окончательное превращение генсека ООН в ручную болонку Путина выглядит отталкивающе, но не компенсирует отсутствия рвения со стороны ключевых стран в интересах Москвы", — добавил эксперт.

При этом он добавил, что до саммита Кремль не решил ни одной задачи, в том числе в Курской области, и именно этот факт отчасти повлиял на атмосферу саммита.

"Суть в том, что до выборов в США можно избежать худшего (и Украина с этим неплохо справляется), но после них ничего не закончится. Зато могут в полной мере проявиться вызовы, которых нет сейчас. А именно – вызовы подготовки вынужденных, но крайне непопулярных решений", — говорит Копытько.

По его словам, это касается не только возможных условий прекращения огня. Это касается неизбежного сокращения инфраструктуры (культурной, социальной, образовательной и др.) из-за отсутствия людей и денег, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Путин заявил, что между Украиной и РФ должны были начаться переговоры, но Зеленский в последний момент дал отбой.




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Источник: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid0271AxNFdf21ZNpkxjjsGpLYjuCf7n5s1rdHEYyH2EcvssJqRdL8ZxVYrgjQfGnvVml
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