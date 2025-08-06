Последний шанс: Трамп раскрыл детали переговоров Уиткоффа с россиянами

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в среду проведет переговоры с представителями России. По итогам переговоров Белый дом примет решение о возможном введении тарифов против стран, которые закупают российские энергоресурсы. Такое заявление во время брифинга сделал президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналисты поинтересовались, какова вероятность, что будут введены 100% пошлины для стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ. На это президент США ответил, что решение будет принято в ближайшее время.

"Ну, я никогда не называл процент, но мы действительно намерены сделать немало в этом направлении. Посмотрим, что произойдет в течение относительно короткого времени. У нас завтра встреча с Россией. Посмотрим, что произойдет", – высказался глава Белого дома.

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Также издание "Комментарии" сообщало – все действия, которые сейчас предпринимает президент США Трамп по отношению к России – намекают на подготовку к переговорам с Китаем. Иными словами, Трамп пытается ослабить союзников РФ и параллельно добивается того, чтобы Пекин показал: он не готов идти на помощь своим сателлитам. Дожмет ли Трамп условных союзников РФ в результате чего Путину ничего другого не останется, как садиться за стол переговоров? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.



