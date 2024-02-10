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"Последствия для Украины будут ужасны": Байден обратился к Конгрессу

Байден во время встречи с Шольцом обсудил помощь Украине

сегодня, 22:45
Автор:
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Марьян Ощановский
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Президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что последствия могут быть ужасающими, если Конгресс не утвердит новую финансовую помощь Украине.

"Последствия для Украины будут ужасны": Байден обратился к Конгрессу

Байден обратился к Конгрессу. Фото из открытых источников

Глава Белого дома призвал Конгресс США как можно быстрее принять дополнительный пакет финансирования для Украины, Израиля и Тайваня.

"Неспособность Конгресса США поддержать Украину, если это произойдет, близка к преступному бездействию. Это возмутительно", — подчеркнул Джо Байден.

Со своей стороны, канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что Сенат и Палата представителей все же смогут выделить финансирование для украинской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на ужасные жертвы, российская армия, похоже, приблизилась к взятию города Авдеевка Донецкой области, пишет The Telegraph. Издание отмечает, что на прошлой неделе российские войска достигли разрушенных окрестностей Авдеевки, что заставило мэра Виталия Барабаша признать критическую ситуацию в городе. Издание пишет, что в случае, если россияне захватят город, возникнут вопросы о том, ослабевают ли Вооруженные силы Украины, в частности, из-за уменьшения поддержки Запада.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если не будет новых поставок, запасы ракет для украинской противовоздушной обороны закончатся в марте. Американское издание The New York Times пишет, что украинские системы противовоздушной обороны, имеющие решающее значение для защиты гражданского населения от российских ракет, могут остаться без ракет уже в марте, если РФ будет продолжать обстрелы городов.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-09/biden-likens-failure-to-grant-ukraine-aid-to-criminal-neglect?srnd=politics-vp
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