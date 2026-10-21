«Посмотрим, чего это стоит»: Трамп рассказал, что получат США в обмен на помощь Украине

Дональд Трамп заявил о выгоде от договоренностей с Киевом, подчеркнув, что в ответ на оказанную финансовую и военную поддержку Вашингтон обеспечил себе доступ к стратегическим украинским ресурсам. В то же время эксперты и официальные документы подчеркивают, что соглашение о недрах не предусматривает передачи украинских земель или полезных ископаемых в собственность США.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Президент Соединенных Штатов отметил, что колоссальные объемы финансирования, выделенные для Украины, потребовали аналогичных шагов навстречу Киеву.

"Мы предоставили Украине много помощи, — отметил Трамп, объясняя логику заключенной договоренности. — И я настаивал на том, чтобы получить что-то за эти деньги, и мы получили очень большой участок земли, редкоземельные металлы".

Глава Белого дома считает, что такой шаг вполне справедлив, учитывая сумму поддержки, которую он оценивает в 350 миллиардов долларов. В настоящее время американская сторона стремится оценить потенциальный масштаб этого сотрудничества.

"Посмотрим, во что это выльется", — отметил Трамп, комментируя перспективы использования ресурсов.

Что на самом деле предполагает контракт?

Несмотря на громкие политические заявления из-за океана о полученных территориях, юридическая плоскость подписанных документов выглядит иначе. Документы о совместных инвестициях и разработке украинских минеральных богатств носят исключительно рамочный характер экономического партнерства.

Соглашение о привлечении капитала в украинский добывающий сектор не означает, что Украина отказывается от суверенитета или передает свои территории и природные богатства прямому владению Правительства США. Речь идет о взаимовыгодных инвестиционных инструментах, призванных стимулировать восстановление страны и интегрировать стратегическое сырье в западные производственные цепочки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что выборы в Конгресс могут усилить давление Вашингтона на Киев.