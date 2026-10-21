«Посмотрим, чего это стоит»: Трамп рассказал, что получат США в обмен на помощь Украине

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Дональд Трамп заявил о выгоде от договоренностей с Киевом, подчеркнув, что в ответ на оказанную финансовую и военную поддержку Вашингтон обеспечил себе доступ к стратегическим украинским ресурсам. В то же время эксперты и официальные документы подчеркивают, что соглашение о недрах не предусматривает передачи украинских земель или полезных ископаемых в собственность США.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Президент Соединенных Штатов отметил, что колоссальные объемы финансирования, выделенные для Украины, потребовали аналогичных шагов навстречу Киеву.
Глава Белого дома считает, что такой шаг вполне справедлив, учитывая сумму поддержки, которую он оценивает в 350 миллиардов долларов. В настоящее время американская сторона стремится оценить потенциальный масштаб этого сотрудничества.
Несмотря на громкие политические заявления из-за океана о полученных территориях, юридическая плоскость подписанных документов выглядит иначе. Документы о совместных инвестициях и разработке украинских минеральных богатств носят исключительно рамочный характер экономического партнерства.
Соглашение о привлечении капитала в украинский добывающий сектор не означает, что Украина отказывается от суверенитета или передает свои территории и природные богатства прямому владению Правительства США. Речь идет о взаимовыгодных инвестиционных инструментах, призванных стимулировать восстановление страны и интегрировать стратегическое сырье в западные производственные цепочки.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что выборы в Конгресс могут усилить давление Вашингтона на Киев.