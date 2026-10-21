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«Посмотрим, чего это стоит»: Трамп рассказал, что получат США в обмен на помощь Украине

Плата за поддержку: Белый дом настаивает на получении полезных ископаемых Украины за $350 млрд помощи

21 октября 2026, 10:47
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Недилько Ксения

Дональд Трамп заявил о выгоде от договоренностей с Киевом, подчеркнув, что в ответ на оказанную финансовую и военную поддержку Вашингтон обеспечил себе доступ к стратегическим украинским ресурсам. В то же время эксперты и официальные документы подчеркивают, что соглашение о недрах не предусматривает передачи украинских земель или полезных ископаемых в собственность США.

«Посмотрим, чего это стоит»: Трамп рассказал, что получат США в обмен на помощь Украине

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Президент Соединенных Штатов отметил, что колоссальные объемы финансирования, выделенные для Украины, потребовали аналогичных шагов навстречу Киеву.

"Мы предоставили Украине много помощи, — отметил Трамп, объясняя логику заключенной договоренности. — И я настаивал на том, чтобы получить что-то за эти деньги, и мы получили очень большой участок земли, редкоземельные металлы".

Глава Белого дома считает, что такой шаг вполне справедлив, учитывая сумму поддержки, которую он оценивает в 350 миллиардов долларов. В настоящее время американская сторона стремится оценить потенциальный масштаб этого сотрудничества.

"Посмотрим, во что это выльется", — отметил Трамп, комментируя перспективы использования ресурсов.

Что на самом деле предполагает контракт?

Несмотря на громкие политические заявления из-за океана о полученных территориях, юридическая плоскость подписанных документов выглядит иначе. Документы о совместных инвестициях и разработке украинских минеральных богатств носят исключительно рамочный характер экономического партнерства.

Соглашение о привлечении капитала в украинский добывающий сектор не означает, что Украина отказывается от суверенитета или передает свои территории и природные богатства прямому владению Правительства США. Речь идет о взаимовыгодных инвестиционных инструментах, призванных стимулировать восстановление страны и интегрировать стратегическое сырье в западные производственные цепочки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что выборы в Конгресс могут усилить давление Вашингтона на Киев.



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