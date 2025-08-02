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Посол США при НАТО рассказал, на что способен Трамп, чтобы лишить РФ возможности продолжать войну

Мэтью Витакер считает, что сегодня все карты в руках Соединенных Штатов Америки

2 августа 2025, 13:47
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Кравцев Сергей

Глава Белого дома Дональд Трамп все еще имеет рычаги влияния для дипломатического завершения войны в Украине и способен лишить Россию возможности финансировать войну. Такое мнение в интервью американскому телеканалу Newsmax высказал посол США при НАТО Мэтью Витакер. 

Посол США при НАТО рассказал, на что способен Трамп, чтобы лишить РФ возможности продолжать войну

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дипломат отметил, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на прекращение огня, на следующей неделе будут введены строгие санкции против России и стран, которые ведут с ней бизнес.

"Суть в том, что Путин должен продавать свою нефть. Он продает ее Китаю. Он продает ее Индии. Он продает ее Бразилии. И эти страны теперь испытывают довольно значительное влияние из-за того, что ведут бизнес с Россией, а Россия не будет иметь никаких друзей. Она не будет иметь никаких торговых партнеров. И ее способность финансировать эту войну закончится", – заявил Витакер.

Он добавил, что это заставит Россию в итоге сесть за стол переговоров. Ведь все в мире понимают, что обе стороны должны прийти к соглашению, которое, скорее всего, не будет идеальным для них, но в то же время убийства должны прекратиться.

Витакер также не считает, что жесткие санкции Соединенных Штатов сблизят двух противников США – РФ и Китай.

"Все карты в руках Соединенных Штатов Америки. И самое главное, что все карты в руках Дональда Трампа. Это не последний вариант, который у него есть. Если Китай и Россия хотят присоединиться к миру, который соблюдает правила, не вторгается в другие страны, не убивает и не сеет хаос, то добро пожаловать", – добавил Витакер.

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Источник: https://www.newsmax.com/newsmax-tv/matthewwhitaker-newsmax-donaldtrump/2025/07/31/id/1220848/
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