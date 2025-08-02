Посол США при НАТО рассказал, на что способен Трамп, чтобы лишить РФ возможности продолжать войну

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Глава Белого дома Дональд Трамп все еще имеет рычаги влияния для дипломатического завершения войны в Украине и способен лишить Россию возможности финансировать войну. Такое мнение в интервью американскому телеканалу Newsmax высказал посол США при НАТО Мэтью Витакер.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Дипломат отметил, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на прекращение огня, на следующей неделе будут введены строгие санкции против России и стран, которые ведут с ней бизнес.
Он добавил, что это заставит Россию в итоге сесть за стол переговоров. Ведь все в мире понимают, что обе стороны должны прийти к соглашению, которое, скорее всего, не будет идеальным для них, но в то же время убийства должны прекратиться.
Витакер также не считает, что жесткие санкции Соединенных Штатов сблизят двух противников США – РФ и Китай.
Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп впервые намекнул на ядерной войне с Россией: что заявил