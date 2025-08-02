Трамп впервые намекнул на ядерной войне с Россией: что заявил

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся в полной готовности к ядерному конфликту с Россией. Свое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами на лужайке Белого дома.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп в очередной раз подтвердил, что отдал приказ о развертывании американских ядерных подводных лодок после того, как в публичном пространстве прозвучали угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которые Трамп считает прямой угрозой гражданам США.

"Мы должны были это сделать. Мы просто должны быть осторожными. Была сделана угроза, и мы не считаем, что это было уместно. Поэтому я должен быть очень осторожным. Я делаю это из соображений безопасности нашего народа", – высказался президент США.

По его словам, когда звучат угрозы применением ядерного оружия, США должны быть готовы защитить своих граждан.

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Американский президент сообщил, как отреагировал на угрозы.

"Основываясь на крайне провокационных заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас является заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации, я приказал разместить две атомные подлодки в соответствующих регионах, на всякий случай, если эти глупые и провокационные заявления будут чем-то большим, чем просто так", — написал Трамп в соцсети.

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