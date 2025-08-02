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Трамп впервые намекнул на ядерной войне с Россией: что заявил

Глава Белого дома отметил, что, когда звучат угрозы применением ядерного оружия, США должны быть готовы защитить своих граждан

2 августа 2025, 07:40
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся в полной готовности к ядерному конфликту с Россией. Свое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами на лужайке Белого дома.

Трамп впервые намекнул на ядерной войне с Россией: что заявил

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп в очередной раз подтвердил, что отдал приказ о развертывании американских ядерных подводных лодок после того, как в публичном пространстве прозвучали угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которые Трамп считает прямой угрозой гражданам США.

"Мы должны были это сделать. Мы просто должны быть осторожными. Была сделана угроза, и мы не считаем, что это было уместно. Поэтому я должен быть очень осторожным. Я делаю это из соображений безопасности нашего народа", – высказался президент США.

По его словам, когда звучат угрозы применением ядерного оружия, США должны быть готовы защитить своих граждан.

Читайте также на портале "Комментарии" — несколько дней бывший президент России Дмитрий Медведев публикует резкие высказывания о Соединенных Штатах Америки и президенте Дональда Трампа.    

Американский президент сообщил, как отреагировал на угрозы. 

"Основываясь на крайне провокационных заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас является заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации, я приказал разместить две атомные подлодки в соответствующих регионах, на всякий случай, если эти глупые и провокационные заявления будут чем-то большим, чем просто так", — написал Трамп в соцсети.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли увеличилась вероятность перемирия в войне: каковы два сценария развития событий.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3-h10VaRafU
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