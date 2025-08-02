Трамп впервые намекнул на ядерной войне с Россией: что заявил

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся в полной готовности к ядерному конфликту с Россией. Свое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами на лужайке Белого дома.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Дональд Трамп в очередной раз подтвердил, что отдал приказ о развертывании американских ядерных подводных лодок после того, как в публичном пространстве прозвучали угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которые Трамп считает прямой угрозой гражданам США.
По его словам, когда звучат угрозы применением ядерного оружия, США должны быть готовы защитить своих граждан.
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Американский президент сообщил, как отреагировал на угрозы.
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