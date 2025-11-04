Посол США при НАТО Уитакер в Киеве сделал интригующее заявление: когда закончится война

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер прибыл с официальным визитом в Киев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в его сообщении в Twitter.

Мэтью Уитакер. Фото: из открытых источников

Уитакер уже встретился с президентом Владимиром Зеленским и сделал после этого заявление относительно войны в Украине.

"Я выразил мнение, что эта бессмысленная война должна закончиться и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, является единственным возможным путем вперед", — написал Уитакер в соцсети.

Стоит напомнить, что накануне Уитакер впервые прибыл в Украину. Во время своего визита он возглавил делегацию Североатлантического альянса.

