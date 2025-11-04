logo

Посол США при НАТО Уитакер в Киеве сделал интригующее заявление: когда закончится война
Посол США при НАТО Уитакер в Киеве сделал интригующее заявление: когда закончится война

Посол США при НАТО Уитакер заявил, что мир возможен благодаря Трампу

4 ноября 2025, 10:54
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер прибыл с официальным визитом в Киев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в его сообщении в Twitter.

Посол США при НАТО Уитакер в Киеве сделал интригующее заявление: когда закончится война

Мэтью Уитакер. Фото: из открытых источников

Уитакер уже встретился с президентом Владимиром Зеленским и сделал после этого заявление относительно войны в Украине.

"Я выразил мнение, что эта бессмысленная война должна закончиться и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, является единственным возможным путем вперед", — написал Уитакер в соцсети.

Стоит напомнить, что накануне Уитакер впервые прибыл в Украину. Во время своего визита он возглавил делегацию Североатлантического альянса.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Финляндии Александр Стубб допустил, что будет обозначено новое место для встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Об этом пишет "Yle".

Финский лидер отметил, лидеры стран могли бы провести переговоры в рамках ноябрьского саммита стран G20 в Йоханнесбурге, что в ЮАР. Саммит должен состояться 21-22 ноября. 

Также глава государства Финляндии в ходе речи уделил особое внимание ядерному оружию. Он напомнил, что Трамп поручил испытать ядерное оружие в ответ на испытания России и Северной Кореи. Недавно НАТО также провело ежегодные учения.

Также издание "Комментарии" сообщало – решение о передачи ракеты "Томагавк" может потенциально сыграть роль лакмусовой бумажки, которая продемонстрирует, как на самом деле Дональд Трамп настроен в отношении российско-украинской войны и действительно ли он готов идти до конца, чтобы ее закончить, подтверждая свои публичные заявления. Об этом пишет Forbes.




Источник: https://x.com/USAmbNATO/status/1985559531766861937
