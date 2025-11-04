Посол США при НАТО Уітакер у Києві зробив інтригуючу заяву: коли закінчиться війна

Посол США при НАТО Метью Уітакер прибув із офіційним візитом до Києва. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у його повідомленні у Twitter.

Метью Вітакер. Фото: із відкритих джерел

Вітакер уже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і зробив після цього заяву щодо війни в Україні.

"Я висловив думку, що ця безглузда війна має закінчитися і що світ, досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа, є єдиним можливим шляхом уперед", — написав Уітакер у соцмережі.

Варто нагадати, що напередодні Вітакер уперше прибув до України. Під час візиту він очолив делегацію Північноатлантичного альянсу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Фінляндії Александр Стубб припустив, що буде позначено нове місце для зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише "Yle".

Фінський лідер зазначив, що лідери країн могли б провести переговори в рамках листопадового саміту країн G20 у Йоганнесбурзі, що у ПАР. Саміт має відбутися 21-22 листопада.

Також глава держави Фінляндії під час промови приділив особливу увагу ядерній зброї. Він нагадав, що Трамп доручив випробувати ядерну зброю у відповідь на випробування Росії та Північної Кореї. Нещодавно НАТО також провело щорічні навчання.

Також видання "Коментарі" повідомляло – рішення про передачу ракети "Томагавк" може потенційно зіграти роль лакмусового папірця, який продемонструє, як насправді Дональд Трамп налаштований щодо російсько-української війни і чи справді він готовий йти до кінця, щоб його закінчити, підтверджуючи свої публічні заяви. Про це пише Forbes.



