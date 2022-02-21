Посольство США призвало американцев в России подготовить план эвакуации: что известно

На официальной странице посольства США в России, 20 февраля, опубликовали обращение к гражданам Штатов. В сообщении говорится, что "были угрозы нападений" в торговых центрах, на железнодорожных станциях, метро, местах скопления людей в Москве и Петербурге, вдоль границы с Украиной.

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Поэтому американцы должны иметь план собственной эвакуации из Российской Федерации без помощи посольства или консульства. Рекомендуется носить с собой документы и "быть наготове" в людных местах. Также гражданам США советуют позаботиться о собственной безопасности и постоянно следить за новостями.



Госсекретарь Энтони Блинкен снова заявил от имени Белого дома, что Россия в ближайшее время начнет полномасштабное вторжение в Украину. В Министерстве иностранных дел России восприняли такие заявления негативно и спросили, действительно ли у США есть подтверждение планов наступления России, а если нет, то как понимать такие заявления посольства.



Как сообщал портал "Комментарии", эксперты прокомментировали заявления об эвакуации дипломатов из Украины. Более года в публичном медиапространстве и профильной экспертной среде активно обсуждается перспектива широкомасштабного вторжения вооруженных сил РФ в Украину. И все это время Кремль регулярно подбрасывает явные тому подтверждения. Так войны не приступают, говорят эксперты.

Также мы писали, что украинцы считают экс-президента лучшим дипломатом. Центр социальных и маркетинговых исследований "Socis" на прошлой неделе, с 16 по 21 сентября, проводил социологический опрос украинцев. Граждан спрашивали, кого из президентов они считают более эффективным политиком.

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