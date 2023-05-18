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Поставки F-16 для Украины: конгрессмены обратились к Байдену

Демократы и республиканцы в Конгрессе США просят Байдена разблокировать поставки F-16 для Украины

сегодня, 14:54
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Автор:

Кравцев Сергей

Группа из 14 членов Конгресса США, среди которых представители, как Демократической, так и Республиканской партий, – направила администрации президента Джо Байдена письмо с просьбой разблокировать поставки Украине истребителей F-16. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "New York Times".

Поставки F-16 для Украины: конгрессмены обратились к Байдену

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Как мы видели из-за того, что наши союзники изначально не решались предоставить танки Украине, лидерство США имеет решающее значение для предоставления Киеву дополнительных ресурсов и новых возможностей", — говорится в письме в Белый дом.


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По мнению американских законодателей, предоставление Украине истребителей F-16 необходимо для "эффективного прекращения этой войны на справедливых условиях".

Как сообщалось, истребители F-16 готовы передать Украине несколько европейских стран, но власти США все еще не разрешают начать на них обучение украинских пилотов.

Читайте также на портале "Комментарии" — вслед за Британией, Францией, Нидерландами о готовности обучать украинских пилотов, став частью "самолетной коалиции", заявила Бельгия. И хоть непосредственно о передаче нам тех же британских истребителей Eurofighter Typhoon речь пока не идет, лед, похоже, тронулся. В Минобороны Украины, кстати, ранее отметили, что мы нуждаемся в 40-50 самолетов типа американских истребителей F-16. Каковы перспективы того, что мы в обозримом будущем получим нужные "крылья"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – заморозка войны в Украине: СМИ узнали сценарий, который рассматривают США.




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Источник: https://www.nytimes.com/2023/05/17/world/europe/ukraine-f-16-biden-netherlands-britain.html
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