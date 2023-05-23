Поставки F-16 Украине: ВВС США назвали сроки

Поставка истребителей F-16 Украине продлится "в лучшем случае несколько месяцев". Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл. Как передает портал "Комментарии", об пишет "CNN".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Отмечается, что пока Белый дом держит секрете детали поставок истребителей Украине, хоть и публично поддержал инициативу по обучению украинских пилотов.

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Кендалл отметил, что пройдет по меньшей мере "несколько месяцев", прежде чем Украина получит возможность задействовать F-16 в войне против России. Необходимо изучить и проанализировать серию деталей, прежде чем украинские пилоты смогут летать на западных самолетах в большом количестве.

При этом журналисты обращают внимание, что, если США удастся за два месяца проработать все детали передачи Украине истребителей, то это будет большим успехом, ведь подготовка нового американского пилота на F-16 обычно занимает не менее двух лет. Если же пилот имеет навыки и боевые вылеты, то для его переподготовки может понадобиться значительно меньше времени – до пяти месяцев.

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