Потенциальные кандидаты в президенты США согласились поддерживать Украину

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Slava Kot
Вероятные кандидаты от Республиканской партии США на пост президента заявили, что не согласны со словами губернатора Флориды Роном ДеСантисом, назвавшим войну в Украине территориальным спором. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
Бывший вице-президент Майк Пенс. Фото: Getty Images
Двое американских политиков, бывший вице-президент Майк Пенс и губернатор штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну, которые являются вероятными кандидатами от Республиканской партии на участие в выборах за кресло президента США в 2024 году считают поддержку Украиной необходимой для собственной безопасности.
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Таким образом они отреагировали на слова своего коллеги по партии и потенциального соперника Трампа от республиканцев Рона ДеСантиса. ДеСантис критиковал Байдена за военную помощь Украине и расходуемые на это средства.
ДеСантис в своих выступлениях говорил, что США должно увеличить давление не на Россию, а на Китай. Однако Майк Пэнс придерживается иного мнения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о стране, которая продает больше всего нефти, начала покупать топливо у России.
Также "Комментарии" писали о том, что США теряют терпение и посылают четкий сигнал Орбану.
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