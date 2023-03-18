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Потенциальные кандидаты в президенты США согласились поддерживать Украину

Американские политики из Республиканской партии подвергли критике своего коллегу Рона ДеСантиса, который призвал уменьшить военную и финансовую поддержку Украины.

сегодня, 22:05
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Автор:

Slava Kot

Вероятные кандидаты от Республиканской партии США на пост президента заявили, что не согласны со словами губернатора Флориды Роном ДеСантисом, назвавшим войну в Украине территориальным спором. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Потенциальные кандидаты в президенты США согласились поддерживать Украину

Бывший вице-президент Майк Пенс. Фото: Getty Images

Двое американских политиков, бывший вице-президент Майк Пенс и губернатор штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну, которые являются вероятными кандидатами от Республиканской партии на участие в выборах за кресло президента США в 2024 году считают поддержку Украиной необходимой для собственной безопасности.


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Таким образом они отреагировали на слова своего коллеги по партии и потенциального соперника Трампа от республиканцев Рона ДеСантиса. ДеСантис критиковал Байдена за военную помощь Украине и расходуемые на это средства.

"Мы должны поддерживать наших союзников по всему миру, чтобы бороться с агрессивными и опасными режимами, которые угрожают свободе, где бы они ни были. Цена, которую сегодня платят Соединенные Штаты в Украине, намного меньше, чем цена, которую у нас будет, если Путин продолжит свой марш на мероприятие, угрожая суверенитету и безопасности НАТО", — говорит Крис Сунуну.

ДеСантис в своих выступлениях говорил, что США должно увеличить давление не на Россию, а на Китай. Однако Майк Пэнс придерживается иного мнения.

"Если мы думаем о нашем наибольшем и важнейшем стратегическом вызове, каков Китай, лучший способ сообщить Китаю о его военных амбициях — это увидеть, как свободный мир твердо выступает за суверенитет народа Украины", — сказал Пенс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о стране, которая продает больше всего нефти, начала покупать топливо у России.

Также "Комментарии" писали о том, что США теряют терпение и посылают четкий сигнал Орбану.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-18-23/index.html
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