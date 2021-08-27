Потери США в Афганистане оказались худшими с 2011 года

Гибель 13 американских военнослужащих, погибших в результате взрыва бомбы в аэропорту Кабула в четверг, 26 августа, стали самой тяжелой потерей Пентагона в Афганистане за один день в последние десять лет, пишет The Times of Israel.

Потери США в Афганистане, фото с открытых источников

Министерство обороны США заявило, что 13 солдат были убиты после того, как два террориста-смертника, развернутые афганским отделением группировки Исламское государство, взорвали свои бомбы у ключевых ворот в аэропорту и в соседнем отеле, используемом для размещения эвакуированных.



Первоначальное количество жертв среди американцев составляло 12 человек, которые увеличились, когда от ран умер еще один военнослужащий.



Десять из убитых и несколько раненых были морскими пехотинцами США, говорится в заявлении пресс-секретаря Корпуса морской пехоты майора Джима Стенджера.



Война, длившаяся два десятилетия, унесла жизни 1909 американских военных. Самые тяжелые потери были нанесены 6 августа 2011 года, когда повстанцы сбили транспорт "Чинук" во время ночного полета в провинции Вардак к юго-западу от Кабула.

Тридцать американских американских военнослужащих, в том числе 22 бойца спецназа ВМС США, погибли в результате крушения, а также восемь афганцев и американская военная собака.

Как ранее информировал портал "Комментарии", возле аэропорта Кабула прогремели взрывы: есть погибшие и раненые. Как стало известно, один из взрывов произошел у входа в аэропорт. По предварительным данным, взрыв устроил смертник. В результате происшествия погибло два человека и еще по меньшей мере 15 получили ранения различной степени тяжести. Очевидцы инцидента заявляют о большом количестве раненых.





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