Возле аэропорта Кабула прогремели взрывы: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Возле аэропорта столицы Афганистана прогремели взрывы. Об этом сообщает издание УНИАН, ссылаясь на местные СМИ.

Взрывы возле аэропорта Кабула. Фото: Reuters

Как стало известно, один из взрывов произошел у входа в аэропорт. По предварительным данным, взрыв устроил смертник. В результате происшествия погибло два человека и еще по меньшей мере 15 получили ранения различной степени тяжести. Очевидцы инцидента заявляют о большом количестве раненых.

Сообщается, что теракт произошел между КПП и гостиницей Baron, где ранее проживали военнослужащие Британии.

Также корреспондент издания Politico сообщила о втором у аэропорта. Отмечается, что ранее о возможном втором взрыве афганцев предупреждал посол Франции в Афганистане.

В Сети появляются фотографии с места событий.





Фото: скриншот из социальных сетей.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Байден заявил, что американские войска в Афганистане столкнулись с особой опасностью. По словам президента США, эвакуация афганцев на правильном пути. Сообщается, что Соединенные Штаты и их союзники эвакуировали более 70 тысяч человек, включая их граждан, персонал НАТО и афганцев, которые находятся в зоне риска, с 14 августа, за день до того, как талибы вошли в столицу Афганистана. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что американские военные планируют уничтожить часть техники до того, как выйдут из Афганистана. Это нужно, чтобы не оставлять американское вооружение и военную технику с США боевикам "Талибана". Сейчас американские военные находятся только в аэропорту Кабула. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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