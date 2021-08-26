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Главная Новости Мир Азия Возле аэропорта Кабула прогремели взрывы: есть погибшие и раненые (ФОТО)
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Возле аэропорта Кабула прогремели взрывы: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Теракт произошел между КПП и гостиницей Baron

сегодня, 18:11
Автор:

Денис Подставной

Возле аэропорта столицы Афганистана прогремели взрывы. Об этом сообщает издание УНИАН, ссылаясь на местные СМИ. 

Возле аэропорта Кабула прогремели взрывы: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Взрывы возле аэропорта Кабула. Фото: Reuters

Как стало известно, один из взрывов произошел у входа в аэропорт. По предварительным данным, взрыв устроил смертник. В результате происшествия погибло два человека и еще по меньшей мере 15 получили ранения различной степени тяжести. Очевидцы инцидента заявляют о большом количестве раненых. 

Сообщается, что теракт произошел между КПП и гостиницей Baron, где ранее проживали военнослужащие Британии. 

Также корреспондент издания Politico сообщила о втором у аэропорта. Отмечается, что ранее о возможном втором взрыве афганцев предупреждал посол Франции в Афганистане.

В Сети появляются фотографии с места событий. 

Возле аэропорта Кабула прогремели взрывы: есть погибшие и раненые (ФОТО) - фото 2

Фото: скриншот из социальных  сетей. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Байден заявил, что американские войска в Афганистане столкнулись с особой опасностью. По словам президента США, эвакуация афганцев на правильном пути. Сообщается, что Соединенные Штаты и их союзники эвакуировали более 70 тысяч человек, включая их граждан, персонал НАТО и афганцев, которые находятся в зоне риска, с 14 августа, за день до того, как талибы вошли в столицу Афганистана. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что американские военные планируют уничтожить часть техники до того, как выйдут из Афганистана. Это нужно, чтобы не оставлять американское вооружение и военную технику с США боевикам "Талибана". Сейчас американские военные находятся только в аэропорту Кабула. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.unian.net/world/vozle-aeroporta-v-kabule-podorvalsya-smertnik-smi-novosti-mira-11524807.html
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