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Потеря территорий является незначительной платой за мир: скандальное письмо дипломатов Байдену

Пророссийские дипломаты считают, что Украина должна пожертвовать своими территориями

10 июля 2024, 19:32 comments2125
Автор:
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Ткачик Олеся
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Два бывших посла США и Великобритании в Москве призвали заключить немедленный мир в Украине без возвращения ее к границам 1991 года. В письме, опубликованном в газете Financial Times, говорится, что территориальные уступки станут "незначительной платой" за независимость Украины. Обращение подписано несколькими специалистами из Восточной Европы.

Потеря территорий является незначительной платой за мир: скандальное письмо дипломатов Байдену

США

Авторы письма считают, что без серьезной эскалации ситуации Россию не удастся вынудить вывести войска из украинской части Донбасса и Крыма. Дипломаты считают, что если мир, основанный на примерно составленной расстановке сил в Украине, неизбежен, то безнравственно не попытаться достичь его сейчас.

"Нежелание Запада соглашаться на мир путем переговоров основано на убеждении, что все, кроме полной победы Украины, позволит Путину "выйти сухим из воды", – говорится в письме.

В нем также указывается, что Украина боролась за свою независимость и получила ее – как Финляндия в 1939–40 годах. Некоторые территориальные уступки кажутся небольшой ценой реальности, а не видимости независимости, заявили дипломаты.

Авторы считают, что Вашингтон должен начать переговоры с Москвой о договоре о безопасности, который учитывал бы интересы Украины и России. Объявление о переговорах должно состояться после заявления о временном прекращении огня в Украине, что в свою очередь поможет лидерам двух стран вести переговоры в реалистическом и конструктивном ключе.

Письмо подписали посол США в СССР в 1987–1991 годах Джек Мэтлок, назначенный администрациями Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего, британский посол в 2004–2008 годах Энтони Брентон, член Палаты лордов, социолог Роберт Ски Саква, Томас Фази и два бывших британских дипломата Кристофер Гренвилл и Иэн Прауд.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в МИД России сказали , когда между Киевом и Кремлем могут начаться переговоры о мире.




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Источник: https://www.ft.com/content/90185a02-8107-47c0-ae6f-b06e88b796b5
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Обсуждения

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Ігор

10 июля 2024, 19:04

Ось вам losers і примара 1991. Потрібна люстрація і відповідальність тих, хто виконував накази Божевільного і його друга. Спитати: чому ви не замислювалися коли 95% населення тримались осторонь? Особливо коли вся влада і чиновники з олігархами, попами і юдеями не просто уникали та вивезли своїх, а намагались максимально знесилити з середини країну розкраданням. Списати на всі так робили не вийде.


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