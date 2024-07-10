Потеря территорий является незначительной платой за мир: скандальное письмо дипломатов Байдену

Два бывших посла США и Великобритании в Москве призвали заключить немедленный мир в Украине без возвращения ее к границам 1991 года. В письме, опубликованном в газете Financial Times, говорится, что территориальные уступки станут "незначительной платой" за независимость Украины. Обращение подписано несколькими специалистами из Восточной Европы.

США

Авторы письма считают, что без серьезной эскалации ситуации Россию не удастся вынудить вывести войска из украинской части Донбасса и Крыма. Дипломаты считают, что если мир, основанный на примерно составленной расстановке сил в Украине, неизбежен, то безнравственно не попытаться достичь его сейчас.

"Нежелание Запада соглашаться на мир путем переговоров основано на убеждении, что все, кроме полной победы Украины, позволит Путину "выйти сухим из воды", – говорится в письме.

В нем также указывается, что Украина боролась за свою независимость и получила ее – как Финляндия в 1939–40 годах. Некоторые территориальные уступки кажутся небольшой ценой реальности, а не видимости независимости, заявили дипломаты.

Авторы считают, что Вашингтон должен начать переговоры с Москвой о договоре о безопасности, который учитывал бы интересы Украины и России. Объявление о переговорах должно состояться после заявления о временном прекращении огня в Украине, что в свою очередь поможет лидерам двух стран вести переговоры в реалистическом и конструктивном ключе.

Письмо подписали посол США в СССР в 1987–1991 годах Джек Мэтлок, назначенный администрациями Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего, британский посол в 2004–2008 годах Энтони Брентон, член Палаты лордов, социолог Роберт Ски Саква, Томас Фази и два бывших британских дипломата Кристофер Гренвилл и Иэн Прауд.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в МИД России сказали , когда между Киевом и Кремлем могут начаться переговоры о мире.



