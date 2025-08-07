Трамп раскрыл детали своей будущей встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что "есть хорошие шансы на встречу" с правителем России Владимиром Путиным в ближайшее время. Свое заявление американский лидер сделал во время брифинга в Белом доме.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Мы решили, что сегодня у нас были очень хорошие переговоры с Путиным, и есть большая вероятность, что мы сможем завершить этот долгий и непрерывный путь, но есть большая вероятность, что встреча состоится очень скоро. Не могу вам сказать точно, я был разочарован ранее, но мы помогли решить пять войн", – отметил американский лидер.

Вместе с тем Трамп сказал, что встреча его спецпосланника Уиткоффа с Путиным в Кремле прошла "очень хорошо", но он не может назвать ее "прорывом".

Также Трамп сказал, что есть "хорошая перспектива" того, что согласятся на встречу президент Украины Владимир Зеленский и Путин.

Президент США в очередной раз повторил о том, что на войне России против Украины "гибнут тысячи людей", и "если бы он был президентом", эта война не началась бы.

Отметим, ранее издание The New York Times сообщило, что Дональд Трамп планирует встретиться с Путиным на следующей неделе. По словам источников газеты, вскоре после этого президент США намерен провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом Трамп сообщил европейским лидерам во время телефонного разговора 6 августа. При этом во встречах примут участие только он, Зеленский и Путин – европейских коллег не будет. И, похоже, они согласились с планом Трампа.

