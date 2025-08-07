Трамп раскрыл детали своей будущей встречи с Путиным

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что "есть хорошие шансы на встречу" с правителем России Владимиром Путиным в ближайшее время. Свое заявление американский лидер сделал во время брифинга в Белом доме.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Вместе с тем Трамп сказал, что встреча его спецпосланника Уиткоффа с Путиным в Кремле прошла "очень хорошо", но он не может назвать ее "прорывом".
Также Трамп сказал, что есть "хорошая перспектива" того, что согласятся на встречу президент Украины Владимир Зеленский и Путин.
Президент США в очередной раз повторил о том, что на войне России против Украины "гибнут тысячи людей", и "если бы он был президентом", эта война не началась бы.
Отметим, ранее издание The New York Times сообщило, что Дональд Трамп планирует встретиться с Путиным на следующей неделе. По словам источников газеты, вскоре после этого президент США намерен провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Об этом Трамп сообщил европейским лидерам во время телефонного разговора 6 августа. При этом во встречах примут участие только он, Зеленский и Путин – европейских коллег не будет. И, похоже, они согласились с планом Трампа.
Читайте также на портале "Комментарии" - встреча Трампа с Путиным: стало известно, кто инициировал встречу.