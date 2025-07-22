"Потрясающе глупое решение": в США прокомментировали закон о НАБУ и САП

Дочь спецпредставителя президента США Кита Келлога, президент благотворительного фонда RT Weatherman Foundation Меган Моббс прокомментировала принятие Верховной Радой законопроекта, отменяющего независимость НАБУ и САП.

США (фото из открытых источников)

Об этом она написала в соцсети Х.

Моббс назвала такое решение украинского парламента "действительно невероятно, потрясающе глупым". Она отметила, что закон приняли "в худший возможный момент, учитывая недавние положительные изменения в политике США".

"Это дает сильный нарратив плохим актерам", — подчеркнула дочь Келлога, имея в виду противников дальнейшей поддержки Украины в Соединенных Штатах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Киеве сотни людей вышли на протест против законопроекта по НАБУ и САП. Ветеран российско-украинской войны Дмитрий Козятинский призвал жителей Киева собраться на акцию протеста во вторник вечером после принятия законопроекта о НАБУ и САП. Подобные акции уже начались во Львове, Днепре, Одессе и Сумах.

Козятинский предложил киевлянам собраться в 20:00 на площади возле театра имени Ивана Франко, назвав ее ближайшим доступным местом для офиса президента.

"Как вы знаете, сегодня Верховная Рада проголосовала за изменения, ликвидирующие независимость антикоррупционной системы. Нардепы решили, что НАБУ и САП должны быть подчинены генпрокурору. Поэтому берите картонки от коробок и делайте плакаты, где пишите все, что думаете по поводу наступления на антикоррупцию. требованием ветировать эту дичь. Но пока эти петиции будут утверждены – он может подписать этот законопроект.

Политтехнолог Виктор Таран отметил, что кто бы что ни говорил и как бы ни манипулировал, нужно всегда смотреть на документ, а документ, который принял сегодня парламент, предусматривает, что генеральный прокурор теперь будет иметь право истребовать любое производство НАБУ и передать его на рассмотрение другому прокурору.

"Таким образом мы оказываемся в ситуации, когда НАБУ становится подотчетным и подконтрольным генпрокурору. По факту единственный независимый антикоррупционный орган, занимавшийся борьбой с коррупцией, таким перестает быть. Мы теперь потеряли баланс между правоохранительными органами, который был создан после Революции достоинства. топ-коррупцию. И благодаря этому мы имели достаточно хорошие результаты. Поэтому действительно НАБУ и САП потеряли свою независимость", – прокомментировал эксперт.

