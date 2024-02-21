Появилась реакция Пентагона на выход ВСУ из Авдеевки

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Кравцев Сергей
В Пентагоне уход украинских сил из Авдеевки назвали "стратегическим" – для сохранения собственной артиллерии и снарядов, которых критически не хватает, без помощи США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала замспикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает "Укринформ".
Пентагон. Фото: из открытых источников
Сингх отметила, если Пентагон не получит финансирование от Палаты представителей, то не сможет передавать критически необходимые пакеты Украине. Тогда военным будут вынуждены выбирать и принимать решение о том, какие города могут удерживать с оружием партнеров.
Она высказала предположение, что сейчас нет текущих беспокойств, хотя и есть города под обстрелами и угрозой.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в британской разведке рассказали, удастся ли россиянам пойти еще дальше после захвата Авдеевки.
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