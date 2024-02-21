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Появилась реакция Пентагона на выход ВСУ из Авдеевки

В Пентагоне подчеркнули, что без финансирования от Палаты представителей, не смогут передавать критически необходимые пакеты Украине

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Пентагоне уход украинских сил из Авдеевки назвали "стратегическим" – для сохранения собственной артиллерии и снарядов, которых критически не хватает, без помощи США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала замспикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает "Укринформ".

Появилась реакция Пентагона на выход ВСУ из Авдеевки

Пентагон. Фото: из открытых источников

Сингх отметила, если Пентагон не получит финансирование от Палаты представителей, то не сможет передавать критически необходимые пакеты Украине. Тогда военным будут вынуждены выбирать и принимать решение о том, какие города могут удерживать с оружием партнеров.

"Я не могу прогнозировать, это будут решения украинцев, о которых они могут говорить. Сейчас идет критическая борьба за их жизни и страну, поэтому мы нуждаемся в финансировании немедленно. Это сигнал тревоги еще с октября", – отметила представительница Пентагона.

Она высказала предположение, что сейчас нет текущих беспокойств, хотя и есть города под обстрелами и угрозой.

"Я перенаправлю этот вопрос украинцам, но я не уверена, что они расскажут вам свои военные планы. Но они ежедневно ведут борьбу, чтобы удержать каждый дюйм территории. Я не могу говорить о конкретном городе", – добавила Сабрина Сингх.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3829908-sojno-kongres-uhvalit-dopomogu-ukraini-postavki-pocnutsa-dovoli-svidko-pentagon.html
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