Появилась реакция США на обучение армии Китая у Тайваня

Представители Соединенных Штатов заявляют, что "внимательно наблюдают" за обучением китайской армии вблизи острова Тайвань. Об этом информирует Reuters.

Военные учения Китая у Тайваня (фото из открытых источников)

По словам представителя Американского института в Тайване, фактически служащего на островной территории американским посольством, Соединенные Штаты "имеют достаточно ресурсов и возможностей в регионе для обеспечения мира и стабильности".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Как мы уже говорили, у Пекина нет причин превращать этот транзит, который соответствовал давней практике и политике США, в нечто, чем он не является, или использовать его как повод для чрезмерной реакции", — подытожил представитель этого института.

Каналы связи Соединенных Штатов с Китаем есть и теперь открыты, и от США постоянно идут призывы по поводу сдержанности и неизменности статус-кво, заявляют в Американском институте на Тайване.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США заявили о решительной поддержке Тайваня. США готовы отправить свои войска на Тайвань, если туда вторгнется Китай. Об этом заявил глава комитета Палаты представителей по иностранным делам США Майкл Маккола, во время в интервью Fox News. Он сказал, если коммунистический Китай вторгнется в Тайвань, а это, мне кажется, произойдет, то американский народ поддержит отправку войск, и Конгресс будет следовать его примеру. По его словам, речь идет о "санкционированном применении военной силы, которое было бы одобрено комитетом, или об объявлении войны, которую США не применяли со времен Второй мировой войны". Напомним, что накануне глава Тайваня встретилась с высокопоставленным представителем США, возмутившим КНР.