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Появилась реакция США на воскресные ракетные удары РФ по инфраструктуре Украины

Россия сознательно ударила по гражданской инфраструктуре

сегодня, 08:08
Автор:

Кравцев Сергей
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Удары по гражданской инфраструктуре были нанесены российскими войсками в ответ на освобождение украинской армией захваченных территорий на востоке. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter посла США в Украине Бриджит Бринк.

Появилась реакция США на воскресные ракетные удары РФ по инфраструктуре Украины

Бриджит Бринк. Фото: из открытых источников

Дипломат подчеркнула, что цель России – уничтожить важнейшую инфраструктуру Украины, создав сложности для украинцев.

"Очевидный ответ России на освобождение Украиной городов и сел на востоке: запуск ракет с целью уничтожить важнейшую гражданскую инфраструктуру", — написала Бриджит Бринк.

Стоит отметить, что из-за ракетного обстрела вечером в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях наблюдались массовые проблемы с электроснабжением.                                                                                              

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сделал ряд явно пророссийских заявлений. Так, он согласился с президентом РФ Владимиром Путиным относительно того, что зерно из Украины якобы едет в "богатые" западные страны, а не в Африку и Азию. Кроме того, раскритиковал Запад из-за военной поддержки Украины и санкций против РФ. О чем говорят действия и заявления Х.Байрактара и Р.Эрдогана? Как украино-турецкие отношения могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также "Комментарии" писали — может ли Венгрия покинуть ЕС из-за своей пророссийскости – почему Будапешт заигрывает с РФ. Эксперта детально разобрались в ситуации.




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Источник: https://twitter.com/USAmbKyiv/status/1569053219271352320?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue
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