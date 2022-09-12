Появилась реакция США на воскресные ракетные удары РФ по инфраструктуре Украины

Удары по гражданской инфраструктуре были нанесены российскими войсками в ответ на освобождение украинской армией захваченных территорий на востоке. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter посла США в Украине Бриджит Бринк.

Бриджит Бринк. Фото: из открытых источников

Дипломат подчеркнула, что цель России – уничтожить важнейшую инфраструктуру Украины, создав сложности для украинцев.

"Очевидный ответ России на освобождение Украиной городов и сел на востоке: запуск ракет с целью уничтожить важнейшую гражданскую инфраструктуру", — написала Бриджит Бринк.

Стоит отметить, что из-за ракетного обстрела вечером в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях наблюдались массовые проблемы с электроснабжением.

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