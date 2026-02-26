Появились новые детали разговора Трампа и Зеленского: говорили о Путине и окончании войны

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о намерении поскорее закончить войну России против Украины и заключить мирное соглашение уже к лету. Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинского чиновника и еще два источника, осведомленных о содержании беседы.

Зеленский и Трамп

Как пишет издание, разговор Трампа и Зеленского длился около 30 минут и стал первым их телефонным разговором после личной встречи лидеров в Давосе в конце января. Звонок состоялся на фоне четвертой годовщины полномасштабного вторжения России и в преддверии переговоров в Женеве с участием Джареда Кушнера и Стива Виткоффа.

По словам источников, беседа была "очень дружеской и конструктивной". Зеленский поблагодарил США за поддержку и убежден, что именно Трамп способен заставить Владимира Путина остановить войну.

"Зеленский выразил надежду, что война завершится в этом году. Трамп ответил, что война длится слишком долго, и сказал, что хотел бы закончить ее через месяц", — сообщил неназванный источник.

Как пишет Axios, одной из ключевых тем стала возможность трехсторонней встречи с участием Трампа, Зеленского и Путина. Американский президент подтвердил готовность работать над ее организацией, если планируемые переговоры в начале марта продемонстрируют прогресс.

Издание отмечает, что, несмотря на конструктивный разговор Трампа и Зеленского, между Киевом и Москвой остаются существенные разногласия, прежде всего относительно контроля над оккупированными территориями на востоке Украины. По данным источников, Трамп также подтвердил готовность предоставить Украине серьезные гарантии безопасности в рамках потенциального мирного соглашения.

