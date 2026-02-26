З’явилися нові деталі розмови Трампа та Зеленського: говорили про Путіна та закінчення війни

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про намір якнайшвидше закінчити війну Росії проти України та укласти мирну угоду вже до літа. Про це повідомляє Axios з посиланням на українського посадовця та ще два джерела, обізнані зі змістом бесіди.

Як пише видання, розмова Трампа та Зеленського тривала близько 30 хвилин і стала першою їх телефонною розмовою після особистої зустрічі лідерів у Давосі наприкінці січня. Дзвінок відбувся на тлі четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії та напередодні переговорів у Женеві за участі Джареда Кушнера і Стіва Віткоффа.

За словами джерел, бесіда була "дуже дружньою та конструктивною". Зеленський подякував США за підтримку і висловив переконання, що саме Трамп здатен змусити Володимира Путіна зупинити війну.

"Зеленський висловив сподівання, що війна завершиться цього року. Трамп відповів, що війна триває вже надто довго, і сказав, що хотів би закінчити її за місяць", — повідомило неназване джерело.

Як пише Axios, однією з ключових тем стала можливість тристоронньої зустрічі за участі Трампа, Зеленського та Путіна. Американський президент підтвердив готовність працювати над її організацією, якщо заплановані переговори на початку березня продемонструють прогрес.

Видання зауважує, попри конструктивну розмову Трампа та Зеленського, між Києвом і Москвою залишаються суттєві розбіжності, насамперед щодо контролю над окупованими територіями на сході України. За даними джерел, Трамп також підтвердив готовність надати Україні серйозні гарантії безпеки в межах потенційної мирної угоди.

