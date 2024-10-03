Появились новые факты о преступлениях Трампа: прокуратура США раскрыла детали

Дональд Трамп заложил основу для попытки отменить выборы 2020 года еще до своего поражения, сознательно выдвигая ложные обвинения в фальсификации результатов голосования и "прибегая к преступлениям". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обнародованных судебных документах, которые содержат новые доказательства по делу о выборах 2020 года, сообщает "AP".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Хотя обвиняемый был действующим президентом во время инкриминируемых ему заговоров, его схема была по сути частной. Когда обвиняемый проиграл президентские выборы 2020 года, он прибегнул к преступлениям, чтобы попытаться остаться у власти", — говорится в иске команды специального прокурора Джека Смита.

В документе утверждается, что Дональд Трамп "заложил основу" для отклонения результатов выборов до их окончания, заявив советникам, что в случае, если он будет лидировать на раннем этапе, он "объявит о победе до подсчета голосов и прогнозирования победителя".

Сразу после выборов, утверждают прокуроры, его советники пытались сбить с толку людей при подсчете голосов, понимая, что это единственный шанс побороться за победу. В одном случае сотруднику кампании, которого описывают как сообщника Трампа, сообщили, что результаты в пользу демократа Джо Байдена на избирательном участке в Мичигане кажутся точными. Предположительно, этот человек ответил: "найдите причину, по которой это не так" и "дайте мне возможность подать иск".

В представленном общественности документе говорится, что Дональд Трамп выдвигал обвинения в мошенничестве, хотя знал, что они неправдивы. Он признавался, что обвинения в нарушениях на выборах, выдвинутые его адвокатом, были "безумными", и ссылался на научно-фантастический сериал "Звездный путь".

Прокуроры также утверждают, что Дональд Трамп использовал свой аккаунт в Twitter для распространения ложных утверждений о фальсификации выборов, нападок на "тех, кто говорит правду" о его поражении и призывов к своим сторонникам приехать в Вашингтон 6 января 2021 года, когда была совершена попытка штурма Капитолия.

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