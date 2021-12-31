Пожары в Колорадо: уничтожены не менее 580 домов, более 30 000 человек эвакуированы

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Большие лесные пожары за пределами Денвера уничтожили по меньшей мере 580 домов, 30 000 человек были эвакуированы, а шесть человек отправили в больницы. Пожарные бригады готовятся к дальнейшей оценке разрушений. Об этом сообщает Fox News.
Рождественская елка с огнями на фоне пожара в Луисвилле - фото из открытых источников
В отчетах с места происшествия описывается яростное пламя, ставшее еще более разрушительным, поскольку местность пересохла и пожар распространялся с помощью порывов ветра со скоростью 105 миль в час.
KDVR сообщает, что государственные чиновники уже заявили, что пожар уничтожил больше домов в штате, чем любой лесной пожар в истории. Есть опасения, что пожар мог быть "вдвое разрушительнее пожара Шварцвальда", поразившего штат десять лет назад.
Associated Press сообщает, что наиболее пострадавшая территория находится между Денвером и Боулдером, предгорным колледжем, где расположен Университет Колорадо. Адвентистская больница Avista, расположенная в Луисвилле, была вынуждена эвакуировать пациентов в другое заведение из-за приближения пожара, сообщает Denver Post.
По данным CBS Denver, в пятницу, 31 декабря, в этом районе обрушится сильная снежная буря, которая "принесет самый снегопад в сезоне" для района Денвера. В районах, пострадавших от пожаров, может быть от 5 до 10 дюймов снега.
Чиновники Боулдера подсчитали, что огонь вырос до 1600 акров в Луисвилле, Супериоре и других некорпорированных частях округа. Для двух городов, расположенных примерно в 20 милях к северо-западу от Денвера, было предписано провести эвакуацию.
The Post сообщило, что целые кварталы были охвачены пламенем.
Прилегающая часть американского шоссе 36 также была закрыта. Десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. COVID-положительным людям было приказано эвакуироваться в лютеранскую церковь на горе Голгофа, сообщает CBS Denver.
Губернатор Джаред Полис объявил чрезвычайное положение, позволив государству получить доступ к средствам катастрофы.
Девяносто процентов округа Боулдер переживает сильную или экстремальную засуху, и значительных осадков не было с середины лета. Считается, что оборванные линии электропередачи повлекли за собой пожары в этом районе.
Как сообщали ранее "Комментарии", в США автомобили KIA и Hyundai начали самозаниматься.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости