Пожары в Колорадо: уничтожены не менее 580 домов, более 30 000 человек эвакуированы

Большие лесные пожары за пределами Денвера уничтожили по меньшей мере 580 домов, 30 000 человек были эвакуированы, а шесть человек отправили в больницы. Пожарные бригады готовятся к дальнейшей оценке разрушений. Об этом сообщает Fox News.

Рождественская елка с огнями на фоне пожара в Луисвилле - фото из открытых источников

В отчетах с места происшествия описывается яростное пламя, ставшее еще более разрушительным, поскольку местность пересохла и пожар распространялся с помощью порывов ветра со скоростью 105 миль в час.

"Конец не придет, пока ветер не утихнет", – сказал Джо Пелле, шериф округа Боулдер.

KDVR сообщает, что государственные чиновники уже заявили, что пожар уничтожил больше домов в штате, чем любой лесной пожар в истории. Есть опасения, что пожар мог быть "вдвое разрушительнее пожара Шварцвальда", поразившего штат десять лет назад.

Associated Press сообщает, что наиболее пострадавшая территория находится между Денвером и Боулдером, предгорным колледжем, где расположен Университет Колорадо. Адвентистская больница Avista, расположенная в Луисвилле, была вынуждена эвакуировать пациентов в другое заведение из-за приближения пожара, сообщает Denver Post.

По данным CBS Denver, в пятницу, 31 декабря, в этом районе обрушится сильная снежная буря, которая "принесет самый снегопад в сезоне" для района Денвера. В районах, пострадавших от пожаров, может быть от 5 до 10 дюймов снега.

Чиновники Боулдера подсчитали, что огонь вырос до 1600 акров в Луисвилле, Супериоре и других некорпорированных частях округа. Для двух городов, расположенных примерно в 20 милях к северо-западу от Денвера, было предписано провести эвакуацию.

The Post сообщило, что целые кварталы были охвачены пламенем.

"Это было сюрреалистично. Казалось, что в год апокалипсиса, здесь у нас свой личный апокалипсис прямо по соседству ", — сказал Colorado Sun 38-летний Эй Джей Лауэр из Superior.

Прилегающая часть американского шоссе 36 также была закрыта. Десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. COVID-положительным людям было приказано эвакуироваться в лютеранскую церковь на горе Голгофа, сообщает CBS Denver.

Губернатор Джаред Полис объявил чрезвычайное положение, позволив государству получить доступ к средствам катастрофы.

Девяносто процентов округа Боулдер переживает сильную или экстремальную засуху, и значительных осадков не было с середины лета. Считается, что оборванные линии электропередачи повлекли за собой пожары в этом районе.

Как сообщали ранее "Комментарии", в США автомобили KIA и Hyundai начали самозаниматься.

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