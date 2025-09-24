Позиция Рубио по поводу санкций против РФ вывела из себя бывшего соратника Трампа: что известно

Бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон выступил с острой критикой в адрес госсекретаря Марко Рубио из-за его позиции по поводу новых санкций против России. Как пишет The Hill, Болтон жестко отреагировал на аргументы Рубио, оправдывающего задержку санкций опасениями по поводу влияния на дипломатическую роль Вашингтона.

Фото: из открытых источников

Рубио считает, что введение дополнительных ограничений против Москвы якобы "ослабит посредническую функцию США" в диалоге между Россией и Украиной. Болтон не согласился с таким подходом, назвав его "полной чепухой".

"Ждать, пока европейцы присоединятся к санкциям — это все равно что ждать Годо. Они этого не сделают. Если же мы сами не пойдем вперед, то ход войны в Украине будет и дальше медленным и более затратным, что только на руку России. Именно этого и стремится Путин", — заявил Болтон.

Он также упомянул о поведении российского лидера после саммита на Аляске, отметив, что Путин "чувствовал себя так, будто ему все позволено". По мнению Болтона, такая уверенность Кремля остается и сейчас.

Напомним, Марко Рубио не исключил более жестких санкций в будущем, но подчеркнул, что некоторые союзники США в Европе продолжают покупать российские энергоносители, что он назвал "абсурдом". Он призвал европейцев активнее противодействовать агрессии Кремля.

