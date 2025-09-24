logo

Позиция Рубио по поводу санкций против РФ вывела из себя бывшего соратника Трампа: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Позиция Рубио по поводу санкций против РФ вывела из себя бывшего соратника Трампа: что известно

Госсекретарь США утверждал, что новые санкции могут ослабить переговорные позиции Вашингтона по отношению к России.

24 сентября 2025, 12:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон выступил с острой критикой в адрес госсекретаря Марко Рубио из-за его позиции по поводу новых санкций против России. Как пишет The Hill, Болтон жестко отреагировал на аргументы Рубио, оправдывающего задержку санкций опасениями по поводу влияния на дипломатическую роль Вашингтона.

Позиция Рубио по поводу санкций против РФ вывела из себя бывшего соратника Трампа: что известно

Фото: из открытых источников

Рубио считает, что введение дополнительных ограничений против Москвы якобы "ослабит посредническую функцию США" в диалоге между Россией и Украиной. Болтон не согласился с таким подходом, назвав его "полной чепухой".

"Ждать, пока европейцы присоединятся к санкциям — это все равно что ждать Годо. Они этого не сделают. Если же мы сами не пойдем вперед, то ход войны в Украине будет и дальше медленным и более затратным, что только на руку России. Именно этого и стремится Путин", — заявил Болтон.

Он также упомянул о поведении российского лидера после саммита на Аляске, отметив, что Путин "чувствовал себя так, будто ему все позволено". По мнению Болтона, такая уверенность Кремля остается и сейчас.

Напомним, Марко Рубио не исключил более жестких санкций в будущем, но подчеркнул, что некоторые союзники США в Европе продолжают покупать российские энергоносители, что он назвал "абсурдом". Он призвал европейцев активнее противодействовать агрессии Кремля.

Как уже писали "Комментарии", Украина представила во Львове новейший подводный роботизированный аппарат TLK-1000 (TOLOKA-1000) — гигантский беспилотник, способный перевозить до 5 тонн боевой нагрузки. По словам разработчиков, главное предназначение этого дрона — минирование и поражение больших и защищенных объектов, таких как порты, морские платформы и мосты.



