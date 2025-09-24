Позиція Рубіо щодо санкцій проти РФ вивела з себе колишнього соратника Трампа: що відомо

Колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон виступив із гострою критикою на адресу держсекретаря Марко Рубіо через його позицію щодо нових санкцій проти Росії. Як пише The Hill, Болтон жорстко відреагував на аргументи Рубіо, який виправдовував затримку санкцій побоюваннями щодо впливу на дипломатичну роль Вашингтона.

Фото: з відкритих джерел

Рубіо вважає, що запровадження додаткових обмежень проти Москви нібито "ослабить посередницьку функцію США" у діалозі між Росією та Україною. Болтон не погодився з таким підходом, назвавши його "повною нісенітницею".

"Чекати, поки європейці приєднаються до санкцій – це все одно що чекати на Годо. Вони цього не зроблять. Якщо ж ми самі не підемо вперед, то хід війни в Україні буде і далі повільним і більш витратним, що лише на руку Росії. Саме цього й прагне Путін", – заявив Болтон.

Він також згадав про поведінку російського лідера після саміту на Алясці, зазначивши, що Путін "почувався так, ніби йому все дозволено". На думку Болтона, така впевненість Кремля залишається й нині.

Нагадаємо, Марко Рубіо не виключив можливість жорсткіших санкцій у майбутньому, але наголосив, що деякі союзники США в Європі продовжують купувати російські енергоносії, що він назвав "абсурдом". Він закликав європейців активніше протидіяти агресії Кремля.

