Позволил Путину опозорить себя и США: в Сенате обратились к Трампу с категорическим ультиматумом

Американский сенатор Джинн Шейхин обвинил президента США Дональда Трампа в чрезмерной мягкости к Кремлю, из-за чего, по ее словам, российский диктатор Владимир Путин пересек уже семь "красных линий", создав при этом угрожающую репутационную ситуацию как для самого Трампа, так и для Соединенных Штатов.

Фото: из открытых источников

"Президент Трамп позволил ему (Путину) опозорить не только себя, но и Соединенные Штаты", – заявила она журналистам Axios во время общения на полях Генассамблеи ООН.

Шейхин подчеркнула, что США должны действовать жестко, ведь именно сила, по ее словам, это единственное, что понимает российский диктатор.

"Мы должны дать Путину четкий сигнал: с ним покончено. Он должен завершить войну, и сделать это немедленно", — подчеркнула сенатор.

Она также раскритиковала состоявшуюся 15 августа на Аляске встречу Трампа с Путиным, подчеркнув, что этот саммит ничего не изменил.

"Путин не сделает ничего без давления. Он признает только силу, и США должны это продемонстрировать", – добавила Шейхин.

Ее заявление прозвучало на фоне нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими самолетами и дронами. На это уже отреагировал и сам Дональд Трамп, заверив, что Америка будет защищать европейских союзников.

В комментарии по поводу недавних событий в Эстонии Трамп отметил: "Нам это не нравится", — имея в виду российские провокации.

