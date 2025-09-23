logo_ukra

Дозволив Путіну зганьбити себе і США: у Сенаті звернулися до Трампа із категоричним ультиматумом
commentss НОВИНИ Всі новини

Дозволив Путіну зганьбити себе і США: у Сенаті звернулися до Трампа із категоричним ультиматумом

Сенаторка наголосила, що Путін не вдаватиметься до жодних дій без серйозного зовнішнього тиску.

23 вересня 2025, 14:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Американська сенаторка Джинн Шейхін звинуватила президента США Дональда Трампа у надмірній м’якості до Кремля, через що, за її словами, російський диктатор Володимир Путін перетнув уже сім "червоних ліній", створивши при цьому загрозливу репутаційну ситуацію як для самого Трампа, так і для Сполучених Штатів.

Дозволив Путіну зганьбити себе і США: у Сенаті звернулися до Трампа із категоричним ультиматумом

Фото: з відкритих джерел

"Президент Трамп дозволив йому (Путіну) зганьбити не тільки себе, а й Сполучені Штати", – заявила вона журналістам Axios під час спілкування на полях Генасамблеї ООН.  

Шейхін підкреслила, що США мають діяти жорстко, адже саме сила, за її словами, — це єдине, що розуміє російський диктатор.

"Ми повинні дати Путіну чіткий сигнал: з ним покінчено. Він має завершити війну, і зробити це — негайно", – наголосила сенаторка. 

Вона також розкритикувала зустріч Трампа з Путіним, яка відбулася 15 серпня на Алясці, підкресливши, що цей саміт нічого не змінив.

"Путін не зробить нічого без тиску. Він визнає лише силу, і США мають це продемонструвати", – додала Шейхін. 

Її заява пролунала на тлі порушення повітряного простору країн НАТО російськими літаками та дронами. На це вже відреагував і сам Дональд Трамп, запевнивши, що Америка буде захищати європейських союзників.

У коментарі щодо нещодавніх подій в Естонії Трамп зазначив: "Нам це не подобається", — маючи на увазі російські провокації.

Як вже писали "Коментарі", У Росії на низці автозаправних станцій почав відчуватися дефіцит бензину, особливо на приватних АЗС. Як повідомляє Reuters, проблеми посилилися через удари українських безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі, що зменшило обсяги переробки нафти та експорту пального.



