Дозволив Путіну зганьбити себе і США: у Сенаті звернулися до Трампа із категоричним ультиматумом

Американська сенаторка Джинн Шейхін звинуватила президента США Дональда Трампа у надмірній м’якості до Кремля, через що, за її словами, російський диктатор Володимир Путін перетнув уже сім "червоних ліній", створивши при цьому загрозливу репутаційну ситуацію як для самого Трампа, так і для Сполучених Штатів.

"Президент Трамп дозволив йому (Путіну) зганьбити не тільки себе, а й Сполучені Штати", – заявила вона журналістам Axios під час спілкування на полях Генасамблеї ООН.

Шейхін підкреслила, що США мають діяти жорстко, адже саме сила, за її словами, — це єдине, що розуміє російський диктатор.

"Ми повинні дати Путіну чіткий сигнал: з ним покінчено. Він має завершити війну, і зробити це — негайно", – наголосила сенаторка.

Вона також розкритикувала зустріч Трампа з Путіним, яка відбулася 15 серпня на Алясці, підкресливши, що цей саміт нічого не змінив.

"Путін не зробить нічого без тиску. Він визнає лише силу, і США мають це продемонструвати", – додала Шейхін.

Її заява пролунала на тлі порушення повітряного простору країн НАТО російськими літаками та дронами. На це вже відреагував і сам Дональд Трамп, запевнивши, що Америка буде захищати європейських союзників.

У коментарі щодо нещодавніх подій в Естонії Трамп зазначив: "Нам це не подобається", — маючи на увазі російські провокації.

